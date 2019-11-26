Симферополь, 26 ноября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В связи с выходом Средиземноморского циклона в Крыму ожидаются сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в пресс-службе главного управления МЧС РФ по РК.

Фото: Александр Дремлюгин. Симферопольское водохранилище

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, после продолжительной сухой погоды в Крыму, вечером 26 ноября, в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за чрезмерно жаркой погоды в некоторых регионах полуострова пересохли реки. Это привело к тому, что в ряде водохранилищ снизился объём воды более чем на половину, а где-то и больше.

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