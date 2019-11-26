Грузия получит от США на оборону рекордную сумму
Тбилиси, 26 ноября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В будущем году Грузия получит от США на оборону рекордную сумму, заявил на пленарном заседании парламента 26 ноября председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.
Размер суммы он не назвал, но пояснил, что в ходе недавнего визита министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили в США был подписан важный для Грузиии рамочный договор, предусматривающий повышение обороноспособности Грузии и усиление совместимости с НАТО. По мнению депутата, выполнение этого договора повысит степень интеграции Грузии в евроатлантическое пространство.
В заседании парламента, которое проходит 26 ноября, участвуют только члены парламентского большинства и независимые депутаты. Оппозиция бойкотирует пленарные заседания и намерена продолжать акции протеста, которые возобновила 25 ноября с требованием проведения выборов по пропорциональной системе.