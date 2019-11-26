Тбилиси, 26 ноября, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил, что протестные акции будут прекращены, если власть согласится на т.н. немецкую модель парламентских выборов до конца декабря текущего года. Как сообщил 26 ноября Бакрадзе в беседе «Палитраньюс», политический кризис создало невыполнение обещания правительства.

ИА REGNUM Флаг Грузии

«Мы, как ответственная оппозиция, отвечаем за то, что эти акции есть и будут мирными, ненасильственными. Выход — в т.н. немецкой модели. Это та модель, которая обеспечит справедливые выборы. Она может быть принята в течение ближайших трех недель 76 голосами. Если власть согласится на этот выход до конца декабря, акции остановятся, закончится и кризис, в стране будет справедливая избирательная система, и мы вернемся в нормальное русло. Для этого властям следует прекратить заводить депутатов в парламент, прячась за желтыми автобусами, и предпринять шаги для достижения политического компромисса», — заявляет Бакрадзе.

Бакрадзе выразил уверенность, что власть будет вынуждена пойти на уступки.

Напомним, что акции протеста с требованием пропорциональных выборов оппозиция возобновила в Тбилиси 25 ноября вечером. Участники акции разбили палатки на проезжей части проспекта Руставели и заблокировали входы в парламент. На митинге звучали призывы к отставке нынешней власти и проведению досрочных выборов. Полиция разогнала митинг уже под утро, применив водометы и слезоточивый газ.

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