Кемерово, 26 ноября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. На сайте департамента культуры и национальной политики Кузбасса опубликовал план строительства объектов Сибирского кластера искусств в Кемерове.

Департамент культуры и национальной политики Кузбасса Филиал Московской государственной академии хореографии

Департамент культуры и национальной политики Кузбасса Объекты Сибирского кластера искусств

Большинство объектов начнут строить в 2020 году, оставшиеся два — в 2021 году. Пять из них планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, семь — в 2023 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент культуры и национальной политики Кузбасса Объекты Сибирского кластера искусств

В составе Сибирского кластера искусств филиалы «Государственного академического Мариинского театра» и «Государственного Русского музея»; фондохранилище; «Кузбасский центр искусств»; филиал РГИСИ, Школа креативных индустрий; общежитие для студентов филиала Российского института сценического искусства (РГИСИ); филиалы Московской государственной академия хореографии (МГАХ) и Центральноймузыкальнойшколы (ЦМШ); интернат для учащихся филиала ЦМШ; общеобразовательный центр с бассейном для учащихся в филиалах РГИСИ, МГАХ, ЦМШ; многоквартирный жилой дом для преподавателей филиалов РГИСИ, МГАХ, ЦМШ и многоквартирный жилой дом для артистов и специалистов.

Департамент культуры и национальной политики Кузбасса Кузбасский центр искусств

Также опубликованы фотографии будущих объектов.

Департамент культуры и национальной политики Кузбасса Филиал Государственного Русского музея

«Театрально-концертный и музейно-выставочный комплекс будет размещён на Искитимской набережной Кемерова — центральной видовой площадке города, которая благодаря современным констуктивно — архитектурным решениям станет его архитектурной доминантой, — говорится на сайте департамента. — Культурно-образовательный комплекс совместно с Кемеровским государственным институтом культуры будет располагаться в молодом и растущем Ленинском районе г. Кемерово».