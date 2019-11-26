Волгоград, 26 ноября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор в отношении пенсионера, осуждённого за покушение на убийство в Светлоярском районе Волгоградской области. Мужчина после словесного конфликта чуть было не убил грибника. Не согласившись с судом первой инстанции, пенсионер и его адвокат подали апелляционную жалобу, но проиграли процесс, сообщили 26 ноября в пресс-службе областного суда.

Охотничье ружьё

В сентябре 2018 года двое мужчин отправились за грибами в лесопосадку, расположенную вблизи турбазы «Рай-Город». Там к ним подошёл пенсионер и заявил, что он является собственником данного земельного участка, и потребовал покинуть территорию. Молодые люди возразили, что не увидели в лесу каких-либо ограждений или информационных знаков. После словесной перепалки мужчина сходил за ружьём, возле затона Волги догнал грибников и выстрелил одному из них в голову. Затем выстрелил в него ещё раз, но промахнулся и сбежал с места преступления. Своей вины в произошедшем пенсионер не признавал и заявлял, что в момент совершения преступления он находился дома.

Приговором Светлоярского районного суда Волгоградской области мужчине назначили семь лет лишения свободы, в пользу потерпевшего взыскано 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Апелляционная жалоба на приговор областным судом оставлена без удовлетворения.