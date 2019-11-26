Ессентуки, Ставропольский край, 26 ноября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Житель Ставрополья, натравивший собаку на своих гостей, вскоре предстанет перед судом. Ему также придется ответить за серию краж и грабеж, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе краевого управления МВД России.

U.S. Air Force Овчарка

Обвиняемым по делу проходит ранее судимый житель Ессентуков. Установлено, что он, будучи пьяным, натравливал на своих гостей немецкую овчарку. Очевидцами этого стали соседи злоумышленника, которые и сообщили о произошедшем в городскую полицию. Выяснилось, что от укусов собаки пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный причастен к краже двух мобильных телефонов и автомобильного аккумулятора, а также грабежу. Общая сумма ущерба составила около 19 тыс. рублей. При обысках часть из этого полицейские изъяли и вернули владельцам.

Материалы уголовного дела по восьми эпизодам переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.