Ярославль, 26 ноября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. На всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», проходящем в Ярославле, компания «Россети» традиционно представила проекты и задачи в области цифровой энергетики. Проектные команды на форуме вновь были сформированы в том числе из школьников — победителей и призёров всероссийской олимпиады ГК «Россети» по математике, информатике и физике, а также участников энергетической проектной смены, реализуемой компанией ежегодно на базе всероссийского детского центра «Орлёнок».

ГК «Россети» «Россети» представили участникам форума «ПроеКТОриЯ» цифровую энергетику

В рамках вызова «Среда обитания» участники «ПроеКТОрии» решали подготовленные «Россетями» задачи в области цифровой энергетики, развития сетевых сервисов, применения отраслевых платформенных решений и гибридного электротранспорта. Особый ажиотаж у старшеклассников вызвал кейс «V2G как источник энергии», нацеленный на поиск вариантов использования зарядных станций электромобилей в качестве источника энергии, т. е. по условиям задачи электромобили должны не потреблять, а отдавать энергию в сеть.

ГК «Россети» «Россети» представили участникам форума «ПроеКТОриЯ» цифровую энергетику

Большой популярностью у участников форума «ПроеКТОриЯ» пользуется оборудованная интерактивная зона группы компаний «Россети», где представлены такие передовые технологии, как «цифровой монтёр», «многофункциональный контролёр подстанции», «канатоход». Школьники имеют возможность осуществить виртуальный тур по действующей электрической подстанции.

«На форуме мы видим высокий интерес ребят к энергетике, к задачам, решение которых лежит на стыке дисциплин и отраслей. Школьники имеют уникальную возможность стать причастными к новейшим цифровым технологическим трендам, испытать себя и проверить на практике жизнеспособность самых смелых идей. В решении кейсов, которые носят исключительно прикладной характер, ребятам помогают эксперты-практики компании «Россети», — отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Как отмечается в официальном сообщении ГК «Россети», компания не теряет связь с талантливыми школьниками — участниками ярославского форума предыдущих лет. Так, Аня Арчибасова и Никита Евсюков в прошлом году на форуме «ПроеКТОриЯ» представили мобильное приложение, разработанное в рамках кейса «Управление нагрузкой для нужд сети», позволяющее управлять энергопотреблением целого микрорайона для оптимизации работы сетевого оборудования. В этом году Аня и Никита выступают на форуме уже в качестве наставников нынешних участников.

ГК «Россети» «Россети» представили участникам форума «ПроеКТОриЯ» цифровую энергетику

«Поскольку я была как участником форума, так и экспертом, то могу дать ребятам советы, которые помогут им в дальнейшем работать, возможно, и в «Россетях». Форум позволяет школьнику найти новые применения своих знаний, пообщаться напрямую с работодателями. И моя задача — помочь ребятам в поиске интересных решений и выборе профессии», — рассказала Аня Арчибасова.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проводится по распоряжению президента России с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и талантливых школьников, которые вместе решают актуальные вопросы в области профессиональной ориентации и самоопределения.