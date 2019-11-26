Сыктывкар, 26 ноября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В строительной компании, сотрудник которой разместил в соцсетях рекламу жилого комплекса с использованием фотографии Квентина Тарантино, считают абсурдом заведенное на нее дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Georges Biard Квентин Тарантино

«Пост на стене, который вызвал интерес заявителя, размещен на личной странице. Молодой человек занимается реализацией недвижимости и в своем аккаунте экспериментирует с формой подачи объявлений. В то время, когда он разместил спорный пост, мем про Квентина Тарантино, гуляющего с растерянным видом по различным точкам мира и страны, был на пике популярности. Специалист воспользовался этим и написал шуточный пост», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в рекламе сообщалось, что Тарантино не просто одобряет строительство жилого комплекса, но и собирается приобрести для себя несколько квартир в нем. Использование образа голливудского кинорежиссера возмутило одного из пользователей и он написал заявление в УФАС. Антимонопольное ведомство возбудило дело о недобросовестной рекламе.

«Мы искренне поражены абсурдностью происходящего и тем, что популярный в тот период мем расценили как недобросовестную рекламу. То, что это шутка и фотомонтаж, видно сразу. Даже стоял смайлик в конце сообщения», — пояснила пресс-секретарь компании-застройщика «СКАТ» Елена Кабакова.