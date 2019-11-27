Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендует на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании исполнительного комитета WADA, которое назначено на 9 декабря. Если это решение будет принято, российские спортсмены на двух ближайших Олимпиадах не смогут выступать под государственным флагом и гимном своей страны. Кроме того, может быть введён запрет на посещение Олимпийских и Параолимпийских игр российскими чиновниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

12:26 26.11.2019 Если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным. Читайте также: В WADA хотят ущемить права России на четыре года

12:27 26.11.2019 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организациина четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Читайте также: WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

12:29 26.11.2019 Одновременно с запретом выступать под флагом РФ для спортсменов из России может быть введен запрет на посещение Олимпийских и Параолимпийских игр российскими чиновниками. Читайте также: Комитет WADA пригрозил российским чиновникам запретом на Олимпийские игры

12:31 26.11.2019 В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) дали свою версию мотивов, которыми руководствовались в WADA, рекомендуя на четыре года лишить российских спортсменов права выступать под флагом России. Читайте также: В РУСАДА оценили антироссийское решение комитета WADA

12:31 26.11.2019 Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что сборную России по футболу могут не допустить до участия в чемпионате Европы 2020 года. Это может быть связано с возможным решением WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Читайте также: Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 — глава РУСАДА

12:32 26.11.2019 Российские спортивные власти не приложили нужных усилий, чтобы объясниться перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Иллюзии в такой ситуации не помогут, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус РИА Новости. Об этом: Глава РУСАДА: пора отказаться от иллюзий и лозунгов

12:33 26.11.2019 Большой спорт всегда был и будет элементом политики. Такое мнение высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года. Читайте также: Спорт — это политика: об антироссийской рекомендации WADA

12:35 26.11.2019 Как сообщил портал «Чемпионат», главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента России Владимира Путина на совещание по ситуации с решением WADA. Читайте также: В администрацию президента РФ вызваны главы спортивных федераций — СМИ

12:35 26.11.2019 В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны, заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев. Читайте также: Газзаев: В истории спорта не было такого тяжёлого наказания для страны

12:37 26.11.2019 В Кремле нет планов по проведению круглого стола для обсуждения вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Это не так», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Читайте также: В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA

12:40 26.11.2019 Правовые основания для оспаривания решений Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающихся РФ, отсутствуют. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Читайте также: Глава РУСАДА не видит оснований для спора о решениях WADA

12:46 26.11.2019 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что глава РУСАДА Юрий Ганус «весьма нервно отреагировал на напоминание о том, что народу-победителю негоже выступать под нейтральным флагом на Олимпиадах». Читайте также: Зюганов: Ганус нервно отреагировал на «народ-победитель» и флаг

12:48 26.11.2019 В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Читайте также: Газзаев: В истории спорта не было такого тяжёлого наказания для страны

12:51 26.11.2019 «Я чувствую полное бессилие. … Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале.

12:53 26.11.2019 Российские фехтовальщики будут выступать на Олимпийских играх 2020 года даже под нейтральным флагом, заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов. Подробности в материале: Российские фехтовальщики хотят выступить на ОИ-2020 под нейтральным флагом

13:08 26.11.2019 Спортивный журналист Василий Уткин заявил о ситуации вокруг российского спорта: «Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал Уткин в своем Telegram-канале. Об этом: Уткин о возможных санкциях WADA: «Полное бессилие»

13:11 26.11.2019 Реакция России на рекомендацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от соревнований должна соответствовать бездоказательности обвинения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил председатель красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков. «К сожалению, глобальный рыночной мир не оставляет надежд на добросовестную позицию не только в сфере спорта, но и в вопросах гуманитарной помощи, медицинского обеспечения и так далее. Прибыль и политика — два фактора, которые нивелируют любые отношения. Чтобы доверять какой-то стороне, нужны публичные неопровержимые доказательства. У WADA их нет. Потому и реакция России должна соответствовать бездоказательности обвинения. То есть быть уверенной и бодрой. В спорте это важно», — подчеркнул Василий Никуленков. Об этом: Об антироссийской рекомендации WADA: доказательств нет

13:18 26.11.2019 WADA 2019 wada-ama.org

13:25 26.11.2019 «Рекомендации к заседанию исполкома WADA не внушают оптимизма, но паниковать рано. Дождёмся окончательного решения», — призвал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

13:26 26.11.2019 Международный олимпийский комитет (МОК) должен поддержать чистый спорт, а не Россию. С таким заявлением выступила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд. Читайте также: Вице-президент WADA: МОК должен поддержать чистый спорт, а не Россию

13:32 26.11.2019 Глава МИД России Сергей Лавров предостерег от поспешных выводов в связи с рекомендациями Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов. Некоторые страны действуют против РФ, это известно, заявил он в ходе пресс-конференции 26 ноября. Подробности в материале: Лавров о рекомендациях WADA: будем выступать за честный разговор

13:34 26.11.2019 Вице-премьер РФ Ольга Голодец проведёт экстренное совещание о проведении Универсиады — 2023 в Екатеринбурге. Встреча может быть посвящена возможному лишению России права на проведение крупных спортивных соревнований — именно с такой инициативой выступили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Подробности в материале: В правительстве РФ собирают срочное совещание по Универсиаде-2023

14:12 26.11.2019 Ноябрьская встреча WADA wada-ama.org

14:23 26.11.2019 Обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) и требование об отстранении российских спортсменов юридически не состоятельно. Об этом заявил глава комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «С юридической точки зрения обвинение ничтожно. Мы представили базу данных, но там её сравнивают с той, которая была выкрадена из российской лаборатории. Сейчас нас обвиняют, не понятно на каком этапе и в какой базе была фальсификация. Статус РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ИА REGNUM) подтвержден WADA, как один из лучших в мире, поэтому оснований лишать её статуса нет», — отметил эксперт. Читайте также: Обвинение WADA назвали ничтожным с юридической точки зрения

14:30 26.11.2019 В УЕФА не стали комментировать информацию о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата Европы 2020 года. «На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему», — сообщили в организации. Подробности в материале: В УЕФА отказались комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

14:47 26.11.2019 Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) никак не коснутся участия сборной России в чемпионате Европы по футболу. «Серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное», — написал журналист The Guardian Шон Ингл на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Англии заявили, что рекомендации WADA не коснутся Евро-2020

14:51 26.11.2019 Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев считает, что ожидаемое решение WADA в отношении России не означает автоматическую дисквалификацию сборной России по футболу на Евро — 2020 или отмену матчей этого первенства в Санкт-Петербурге.

15:18 26.11.2019 Самым возмутительным фактом в допинговом скандале вокруг России являются ложные улики, использованные для дискредитации информатора WADA ГригорияРодченкова, заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт. «Наиболее возмутительный факт в новом допинговом сюжете с Россией: они сфабриковали ложные улики, чтобы дискредитировать Родченкова, который сбежал в США и с тех пор подвергается серьёзной угрозе», — написал Зеппельт. Читайте также: Зеппельт назвал самый «возмутительный» факт в допинговом скандале с Россией

15:19 26.11.2019 Руководителям всех спортивных российских федераций хорошо бы оперативно провести круглый стол и открыто обсудить сложившуюся ситуацию. Прозрачность постоянных коммуникаций России с западными спортивными функционерами позволит выстроить наконец-то конструктивный диалог с WADA, общаться с западными партнерами на одном языке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте также: Прозрачность российского спорта: выстроит диалог с WADA

15:43 26.11.2019 Международный олимпийский комитет намерен противодействовать отстранению РФ от международных соревнований.

15:46 26.11.2019 На текущий момент у WADA нет никаких новых доказательств, так что можно рассчитывать, что в большинстве федераций их рекомендация будет проигнорирована. Однако долгосрочно нужно что-то делать, чтобы прекратить этот террор. Например, создать параллельную систему допинг-контроля при поддержке других стран, высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Читайте также: Пора прекратить «террор» WADA: примирение под вопросом

15:50 26.11.2019 В России не подходят профессионально к вопросу допинга, а потом начинают оправдываться, заявил вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской сборной Евгений Трефилов. «Может, это кто-то специально подставляет нас, откуда мы знаем. Но вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации», — сказал Трефилов. Читайте также: Трефилов о санкциях WADA: вляпались второй раз, это нужно быть полуидиотами

15:59 26.11.2019 FIFA находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF касательно санкций в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола. «Мы будем ждать рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA. Только после этого возможны какие-либо решения с нашей стороны. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF по этому вопросу», — отметили в федерации.

16:06 26.11.2019 Причастность Олимпийского комитета России и его отдельных членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана — МОК.

16:17 26.11.2019 МОК призвал найти и наказать лиц, которые замешаны в махинациях с данными российской лаборатории, говорится в выпущенном организацией релизе.

16:31 26.11.2019 Международный олимпийский комитет (МОК) всячески приветствует самые жесткие санкции в отношении всех тех, кто, по мнению Всемирного антидопингового агентства, ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Читайте также: МОК выступил за жесткие санкции против причастных к манипуляции данными

16:45 26.11.2019 Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает предложение комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) дать разрешение «чистым» российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Читайте подробнее: МОК поддерживает предложение WADA пустить «чистых» спортсменов из РФ на ОИ

17:01 26.11.2019 Международный олимпийский комитет считает, что причастность Олимпийского комитета России и его отдельных членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана. Об этом: Доказательств причастности ОКР к манипуляциям с допинг-пробами нет — МОК

17:07 26.11.2019 Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул, что перенос чемпионатов мира среди молодежи и взрослых 2023 года из России в другую страну невозможен. «Турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно», — сказал он в комментарии ТАСС.

17:18 26.11.2019 Международный олимпийский комитет. Швейцария. (автор — Nizar Kerkeni)

17:26 26.11.2019 Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что у РУСАДА имеется достаточно юридических оснований для защиты российского спорта.

17:26 26.11.2019 Всемирное антидопинговое агентство должно передать данные о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории в Совет Европы и ЮНЕСКО. Об этом: МОК: WADA должно передать данные о манипуляциях с допингом в Совет Европы

17:32 26.11.2019 Павел Колобков также заявил, что пока преждевременно говорить о наложении спортивных санкций на Россию на исполкоме WADA, который состоится 9 декабря. Министр посетовал на то, что комитет WADA не услышал позицию российских специалистов.

18:03 26.11.2019 Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию не услышал позицию российских экспертов. Об этом: WADA не прислушалось к российским экспертам — Колобков

18:19 26.11.2019 Международный олимпийский комитет (МОК) просит Российскую Федерацию представить необработанные данные Московской антидопинговой лаборатории. Читайте подробнее: РФ должна предоставить необработанные данные Московской лаборатории — МОК

18:23 26.11.2019 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город продолжит готовиться к проведению матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу. «Сегодня в условиях, когда все подготовительные мероприятия находятся фактически в завершающей стадии, вовсю ведётся продажа билетов, а 30 ноября состоится жеребьёвка турнира, исключение одной из стран — организаторов чемпионата Европы за полгода до его проведения представляется крайне маловероятным», — сказал Кириллов в комментарии ТАСС.

18:50 26.11.2019 Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что в рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от международных соревнований на четыре года есть «определенные противоречия». Читайте также: В рекомендации WADA по России есть противоречия — Колобков

20:27 26.11.2019 Российская спортсменка Елена Исинбаева не питает иллюзий по поводу вердикта исполкома WADA, который будет оглашён 9 декабря. «Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашение решения 9 декабря, которое уже по-любому принято исполкомом WADA», — написала спортсменка в Instagram.

20:30 26.11.2019 В пресс-службе Российского паралимпийского движения сообщили, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства будет вынужден рассмотреть решения исполкома WADA на заседании 9 декабря и ответить на них.

20:51 26.11.2019 Запрет на проведение международных соревнований в России, который может ввести Всемирное антидопинговое агентство (WADA), не коснётся уже запланированных соревнований. Об этом 26 ноября заявил министр спорта РФ Павел Колобков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Об этом: Министр спорта РФ рассказал о соревнованиях в России после санкций WADA