WADA против России: новый заговор? — трансляция
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендует на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании исполнительного комитета WADA, которое назначено на 9 декабря.
Если это решение будет принято, российские спортсмены на двух ближайших Олимпиадах не смогут выступать под государственным флагом и гимном своей страны.
Кроме того, может быть введён запрет на посещение Олимпийских и Параолимпийских игр российскими чиновниками.
Если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организациина четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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Одновременно с запретом выступать под флагом РФ для спортсменов из России может быть введен запрет на посещение Олимпийских и Параолимпийских игр российскими чиновниками.
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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) дали свою версию мотивов, которыми руководствовались в WADA, рекомендуя на четыре года лишить российских спортсменов права выступать под флагом России.
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что сборную России по футболу могут не допустить до участия в чемпионате Европы 2020 года. Это может быть связано с возможным решением WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
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Российские спортивные власти не приложили нужных усилий, чтобы объясниться перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Иллюзии в такой ситуации не помогут, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус РИА Новости.
Об этом: Глава РУСАДА: пора отказаться от иллюзий и лозунгов
Большой спорт всегда был и будет элементом политики. Такое мнение высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года.
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Как сообщил портал «Чемпионат», главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента России Владимира Путина на совещание по ситуации с решением WADA.
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В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны, заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
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В Кремле нет планов по проведению круглого стола для обсуждения вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Это не так», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
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Правовые основания для оспаривания решений Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающихся РФ, отсутствуют. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
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Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что глава РУСАДА Юрий Ганус «весьма нервно отреагировал на напоминание о том, что народу-победителю негоже выступать под нейтральным флагом на Олимпиадах».
Читайте также: Зюганов: Ганус нервно отреагировал на «народ-победитель» и флаг
В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).
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«Я чувствую полное бессилие. … Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале.
Российские фехтовальщики будут выступать на Олимпийских играх 2020 года даже под нейтральным флагом, заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.
Подробности в материале: Российские фехтовальщики хотят выступить на ОИ-2020 под нейтральным флагом
Спортивный журналист Василий Уткин заявил о ситуации вокруг российского спорта:
«Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Реакция России на рекомендацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от соревнований должна соответствовать бездоказательности обвинения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил председатель красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.
«К сожалению, глобальный рыночной мир не оставляет надежд на добросовестную позицию не только в сфере спорта, но и в вопросах гуманитарной помощи, медицинского обеспечения и так далее. Прибыль и политика — два фактора, которые нивелируют любые отношения. Чтобы доверять какой-то стороне, нужны публичные неопровержимые доказательства. У WADA их нет. Потому и реакция России должна соответствовать бездоказательности обвинения. То есть быть уверенной и бодрой. В спорте это важно», — подчеркнул Василий Никуленков.
Об этом: Об антироссийской рекомендации WADA: доказательств нет
«Рекомендации к заседанию исполкома WADA не внушают оптимизма, но паниковать рано. Дождёмся окончательного решения», — призвал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).
Международный олимпийский комитет (МОК) должен поддержать чистый спорт, а не Россию. С таким заявлением выступила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.
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Глава МИД России Сергей Лавров предостерег от поспешных выводов в связи с рекомендациями Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов. Некоторые страны действуют против РФ, это известно, заявил он в ходе пресс-конференции 26 ноября.
Подробности в материале: Лавров о рекомендациях WADA: будем выступать за честный разговор
Вице-премьер РФ Ольга Голодец проведёт экстренное совещание о проведении Универсиады — 2023 в Екатеринбурге.
Встреча может быть посвящена возможному лишению России права на проведение крупных спортивных соревнований — именно с такой инициативой выступили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Подробности в материале: В правительстве РФ собирают срочное совещание по Универсиаде-2023
Обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) и требование об отстранении российских спортсменов юридически не состоятельно. Об этом заявил глава комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«С юридической точки зрения обвинение ничтожно. Мы представили базу данных, но там её сравнивают с той, которая была выкрадена из российской лаборатории. Сейчас нас обвиняют, не понятно на каком этапе и в какой базе была фальсификация. Статус РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ИА REGNUM) подтвержден WADA, как один из лучших в мире, поэтому оснований лишать её статуса нет», — отметил эксперт.
Читайте также: Обвинение WADA назвали ничтожным с юридической точки зрения
В УЕФА не стали комментировать информацию о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата Европы 2020 года.
«На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему», — сообщили в организации.
Подробности в материале: В УЕФА отказались комментировать возможное отстранение России от Евро-2020
Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) никак не коснутся участия сборной России в чемпионате Европы по футболу.
«Серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное», — написал журналист The Guardian Шон Ингл на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: В Англии заявили, что рекомендации WADA не коснутся Евро-2020
Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев считает, что ожидаемое решение WADA в отношении России не означает автоматическую дисквалификацию сборной России по футболу на Евро — 2020 или отмену матчей этого первенства в Санкт-Петербурге.
Самым возмутительным фактом в допинговом скандале вокруг России являются ложные улики, использованные для дискредитации информатора WADA ГригорияРодченкова, заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт.
«Наиболее возмутительный факт в новом допинговом сюжете с Россией: они сфабриковали ложные улики, чтобы дискредитировать Родченкова, который сбежал в США и с тех пор подвергается серьёзной угрозе», — написал Зеппельт.
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Руководителям всех спортивных российских федераций хорошо бы оперативно провести круглый стол и открыто обсудить сложившуюся ситуацию. Прозрачность постоянных коммуникаций России с западными спортивными функционерами позволит выстроить наконец-то конструктивный диалог с WADA, общаться с западными партнерами на одном языке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте также: Прозрачность российского спорта: выстроит диалог с WADA
Международный олимпийский комитет намерен противодействовать отстранению РФ от международных соревнований.
На текущий момент у WADA нет никаких новых доказательств, так что можно рассчитывать, что в большинстве федераций их рекомендация будет проигнорирована. Однако долгосрочно нужно что-то делать, чтобы прекратить этот террор. Например, создать параллельную систему допинг-контроля при поддержке других стран, высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
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В России не подходят профессионально к вопросу допинга, а потом начинают оправдываться, заявил вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской сборной Евгений Трефилов.
«Может, это кто-то специально подставляет нас, откуда мы знаем. Но вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации», — сказал Трефилов.
Читайте также: Трефилов о санкциях WADA: вляпались второй раз, это нужно быть полуидиотами
FIFA находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF касательно санкций в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.
«Мы будем ждать рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA. Только после этого возможны какие-либо решения с нашей стороны. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF по этому вопросу», — отметили в федерации.
Причастность Олимпийского комитета России и его отдельных членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана — МОК.
МОК призвал найти и наказать лиц, которые замешаны в махинациях с данными российской лаборатории, говорится в выпущенном организацией релизе.
Международный олимпийский комитет (МОК) всячески приветствует самые жесткие санкции в отношении всех тех, кто, по мнению Всемирного антидопингового агентства, ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает предложение комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) дать разрешение «чистым» российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.
Читайте подробнее: МОК поддерживает предложение WADA пустить «чистых» спортсменов из РФ на ОИ
Международный олимпийский комитет считает, что причастность Олимпийского комитета России и его отдельных членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана.
Об этом: Доказательств причастности ОКР к манипуляциям с допинг-пробами нет — МОК
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул, что перенос чемпионатов мира среди молодежи и взрослых 2023 года из России в другую страну невозможен.
«Турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно», — сказал он в комментарии ТАСС.
Международный олимпийский комитет. Швейцария. (автор — Nizar Kerkeni)
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что у РУСАДА имеется достаточно юридических оснований для защиты российского спорта.
Всемирное антидопинговое агентство должно передать данные о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории в Совет Европы и ЮНЕСКО.
Об этом: МОК: WADA должно передать данные о манипуляциях с допингом в Совет Европы
Павел Колобков также заявил, что пока преждевременно говорить о наложении спортивных санкций на Россию на исполкоме WADA, который состоится 9 декабря.
Министр посетовал на то, что комитет WADA не услышал позицию российских специалистов.
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию не услышал позицию российских экспертов.
Об этом: WADA не прислушалось к российским экспертам — Колобков
Международный олимпийский комитет (МОК) просит Российскую Федерацию представить необработанные данные Московской антидопинговой лаборатории.
Читайте подробнее: РФ должна предоставить необработанные данные Московской лаборатории — МОК
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город продолжит готовиться к проведению матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу.
«Сегодня в условиях, когда все подготовительные мероприятия находятся фактически в завершающей стадии, вовсю ведётся продажа билетов, а 30 ноября состоится жеребьёвка турнира, исключение одной из стран — организаторов чемпионата Европы за полгода до его проведения представляется крайне маловероятным», — сказал Кириллов в комментарии ТАСС.
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что в рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от международных соревнований на четыре года есть «определенные противоречия».
Читайте также: В рекомендации WADA по России есть противоречия — Колобков
Российская спортсменка Елена Исинбаева не питает иллюзий по поводу вердикта исполкома WADA, который будет оглашён 9 декабря.
«Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашение решения 9 декабря, которое уже по-любому принято исполкомом WADA», — написала спортсменка в Instagram.
В пресс-службе Российского паралимпийского движения сообщили, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства будет вынужден рассмотреть решения исполкома WADA на заседании 9 декабря и ответить на них.
Запрет на проведение международных соревнований в России, который может ввести Всемирное антидопинговое агентство (WADA), не коснётся уже запланированных соревнований. Об этом 26 ноября заявил министр спорта РФ Павел Колобков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Об этом: Министр спорта РФ рассказал о соревнованиях в России после санкций WADA
Читайте подробнее: О санкциях WADA: «Спорт и война — наше всё»
Представители Датского спортивного союза считают, что исключение России из всех крупных спортивных соревнований на четыре года является справедливым наказанием за манипуляции с результатами допинг-тестов.
Об этом: Датский спортивный союз: РФ нужно наказать за манипуляции с допинг-данными
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что в случае подтверждения информации о дисквалификации российского спорта решение WADA станет беспрецедентным.
«Если говорить о самих рекомендациях комитета WADA, в частности, о возможном отстранении на четыре года от участия в соревнованиях, то, прежде всего, отмечу, что в истории спорта не было такого жёсткого наказания в отношении какой-либо страны. Особенно той страны, которая является одной из ведущих спортивных мировых держав», — цитирует пресс-службу депутата портал 365News.
Ввести запрет на участие российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио потребовал руководитель антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Об этом: Глава антидопингового агентства США требует отстранить Россию от Олимпиады
Напомним, вопрос об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях будет рассмотрен на внеочередном заседании исполнительного комитета WADA, которое назначено на 9 декабря. Если это решение будет принято, российские спортсмены на двух ближайших Олимпиадах не смогут выступать под государственным флагом и гимном своей страны.