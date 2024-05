Вашингтон, 26 ноября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 26 ноября, свой юбилей отмечает американская певица и актриса Тина Тёрнер. В этом году популярной исполнительнице исполнилось 80 лет.

Les Zg Тина Тёрнер

Тина Тёрнер (настоящее имя Анна Мэй Буллок) родилась в небольшом городке Нетбуш (США) в семье заводских рабочих. В возрасте 16 лет будущая певица переехала в Сент-Луис, где и сделала первые шаги в своей карьере.

В одном из ночных клубов она познакомилась с музыкантом Айком Тёрнером, который позволил Анне стать вокалисткой в его группе Kings of Rhythm («Короли ритма»). После этого коллектив ждал успех в США, а в 1962 году пара музыкантов поженилась.

Спустя 16 лет брака и совместного творчества, Тина Тёрнер ушла от Айка и начала сольную карьеру. В 1984 году певица выпустила сингл What's Love Got to Do With It?, ставший абсолютным хитом и вернувший исполнительнице популярность.

После этого Тина Тёрнер выпустила множество хитов, получила собственную звезду на Голливудской Аллее Славы, написала автобиографию и в честь певицы даже назвали одну из дорог в Теннесси — «Шоссе Тины Тёрнер».