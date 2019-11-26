Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. В Москве прошло совещание рабочей группы по подготовке к проведению на берегу Плещеева озера в 2020 году пятого культурно-просветительского проекта «Александрова гора», включающего в себя молодёжный форум и исторический фестиваль русской культуры и искусства. На фестиваль в Ярославскую область приедут 25 клубов исторической реконструкции из 15 регионов страны, а также более 8000 гостей. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель исторического фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора» Михаил Грушин.

Yarregion.ru «Александрова гора» — 2019

В совещании рабочей группы принял участие директор Ярославского регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. По итогам совещания определён состав организационного комитета, в который вошли руководители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительства Ярославской области, представители национального парка «Плещеево озеро», общественной организации «Центр духовного и культурного возрождения «СтратилатЪ» и общественной организации «Московские суворовцы».

Особенностью форума «Александрова гора» 2020-го года является то, что он даст старт началу празднования 800-летия со дня рождения уроженца переславской земли святого князя Александра Невского, который будет отмечаться в 2021 году.

Исторический форум русской культуры и искусства «Александрова гора» традиционно собирает молодежь со всей страны на берегу Плещеева озера рядом с историческим культовым местом Александрова гора. У форума особый статус — он проводится в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ярославской области.

«Это форум, приуроченный к празднованию в 2021 году 800-летия Александра Невского — уроженца переславской земли, человека, которого любит и которым гордится вся страна. Мероприятия форума направлены на то, чтобы сформировать у молодежи интерес к истории своей страны, национальным традициям, культуре. Задачи форума — передача опыта от старших коллег младшим, взаимодействие друг с другом, ознакомление с историей страны», — подчеркивает значение форума заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Молодёжный форум «Александрова гора» пользуется популярностью среди молодежи. Он даёт возможность пройти военно-спортивную подготовку, попробовать себя в роли актёров, историков, экологов, создать собственный проект и реализовать его, встретиться с известными государственными и политическими деятелями.

Финальной точкой форума, проводимого в 2020 году при поддержке правительства Ярославской области, станет проведение исторического фестиваля русской культуры и искусства. Он представляет собой мультиформатную многожанровую программу, включающую ряд направлений. В их числе — историческая реконструкция, фольклорные игры, богатырские забавы, интерактивные площадки для всех желающих, знакомство с мастерами-реконструкторами древнего вооружения и многое другое.