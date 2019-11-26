Пермь, 26 ноября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис подписал контракт на проведение Дягилевского фестиваля в 2020 году, об этом 26 ноября сообщает издание «Новый компаньон».

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

Планируется, что в декабре 2019 года маэстро проведет пресс-конференцию, на которой представит программу предстоящего мероприятия, которое должно состояться с 12 по 21 июня 2020 года.

Контракт был подписан между Курентзисом и Пермским театром оперы и балета, а не с министром культуры Прикамья, как на том настаивал маэстро.

Напомним, Теодор Курентзис в одностороннем порядке расторг контракт с Пермским театром оперы и балета, перестав исполнять функции художественного руководителя. После чего он обвинил краевые власти в нежелании оплачивать его гастрольную и иную деятельность.

Однако маэстро не хотел покидать Пермь, желая остаться в должности руководителя Дягилевского фестиваля, после серии скандалов в СМИ, процесс переговоров перешел в «непрозрачное» русло и был скрыт от широкой общественности.