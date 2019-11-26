Воронеж, 26 ноября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Эвакуацию сотрудников и посетителей из помещения Госжилинспекции Воронежской области 26 ноября объяснили внеплановой проверкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Пожарные

«Оказывается, это была внеплановая проверка СПЗ (систем противопожарной защиты) с эвакуацией здания», — сообщили ИА REGNUM читатели, которые в момент пожарной тревоги оказались в ГЖИ.

В настоящее время все сотрудники вернулись на рабочие места. Часть посетителей не стали дожидаться возобновления работы ГЖИ, и разошлись.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 ноября посетителей и сотрудников Госжилинспекции Воронежской области, располагающейся в БЦ «Романовский», эвакуировали по пожарной тревоге. В ГУ МЧС сообщили, что вызов в службу спасения не поступал.