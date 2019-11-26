Вашингтон, 26 ноября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. На аукционе BH Auction в Соединённых Штатах выставлен на продажу Nissan Fairlady Z432R 1970 года. Об этом сообщается на сайте Thedrive.

Thedrive Nissan Fairlady Z432R

Оценочная цена машины составила порядка 73−83 млн иен (около 42,8−48,7 млн рублей). В случае, если это японское купе будет продано за эту сумму, то оно станет одним из самых дорогих моделей авто японской марки в истории.

Напомним, что Nissan Fairlady Z432R стал доработанным вариантом раллийного купе 240Z. Под капотом японской модели шестицилиндровый мотор на 2,0 л, мощность которого составляет 160 л. с. Агрегатируется он с пятиступенчатой механической коробкой передач от Skyline GT-R первого поколения.

Стоит отметить, что автомобиль был облегчен на 100 кг. Это было сделано за счет того, что капот Nissan Fairlady Z432R выполнен из стекловолокна, а окна и панели кузова намного тоньше, чем у серийного авто. Кроме того, аудиосистема и обогреватель были удалены. Однако взамен был установлен топливный бак на 100 литров вместо 60-литрового, что необходимо для гонок.

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