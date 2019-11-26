Копенгаген, 26 ноября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Дании приняло решение о лишении датского боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гражданства, что является беспрецедентным событием. Эту информацию подтвердила адвокат боевика Метте Грит Стаге.

Флаг Дании

«Вчера я получила сообщение от правительства и незамедлительно сообщила своему клиенту, который, безусловно, очень расстроен из-за потери гражданства. Мы намерены разбираться в суде», — заявила адвокат. Речь идет о 25-летнем бывшем датском гражданине, находящимся в розыске за терроризм. В 2016 году он был заочно приговорен к заключению под стражу по обвинению в переходе на сторону исламистов. По словам самого боевика, он уехал в Сирию в возрасте 19 лет в 2013 году для того, чтобы примкнуть к движению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Напомним, что закон, согласно которому министр по делам иностранцев и интеграции Дании может в административном порядке лишать тех или иных лиц датского гражданства, был в срочном порядке рассмотрен и принят Фолькетингом 24 октября 2019 года. Закон позволяет «пострадавшим» лицам подать апелляцию в суд.