Москва, 26 ноября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью, опубликованном 26 ноября в немецкой газете Handelsblatt.

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Усилия по стабилизации финансовой системы РФ дали свои плоды: больше банки фактически не ощущают последствий санкций. От ограничений страдают лишь компании и банки, напрямую попавшие под них, но и они во многом «выровнены благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе», пояснила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила о «радикальных мерах», к которым в России прибегли в ответ на санкции. Так, продолжается дедолларизация финансового сектора и торговли.

«Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина также предостерегла российские банки от операций с евро, так как они перестали приносить прибыль.