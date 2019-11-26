Ярославль, 26 ноября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Старейшей жительнице Ярославля Клавдии Гадючкиной исполнилось 110 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Клавдия Гадючкина и заммэра Ярославля Елена Новик

Клавдия Михайловна родилась в поселке Норское, который сейчас входит в черту Ярославля. Более 50 лет отработала ткачихой на фабрике «Красный Перевал», была участником стахановского движения и передовиком производства.

Поздравительную телеграмму долгожительнице прислал президент России Владимир Путин, от местных властей ее поздравила заместитель мэра Ярославля Елена Новик.