Тутаев, Ярославская область, 26 ноября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Проблемы теплохода «Борис Кустодиев», который работает на переправе в Тутаеве Ярославской области, устранили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре Тутаевского муниципального района «Берега».

Администрация Тутаевского района «Борис Кустодиев»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверка выявила нарушения в работе переправы: перегруз и неисправность генератора, из-за чего на корабле отсутствовало освещение. По этим фактам следственным управлением СКР на транспорте ведется доследственная проверка, а эксплуатация судна была запрещена. Местные власти уверяют, что теплоход сразу же отремонтировали.

«Было выдано предписание и оно было сразу исполнено. Далее снова пригласили инспектора портконтроля. Который 25.11.19 приехал с проверкой и проверил исполнение предписания. Теплоход полностью в исправном состоянии», — сообщили в информационном центре Тутаевского муниципального района «Берега».

Сейчас «Борис Кустодиев» продолжает работать в прежнем режиме.