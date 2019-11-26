Ярославль, 26 ноября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Отсутствие паспортов готовности к зиме в ряде районов Ярославской области власти региона объяснили ужесточением требований Ростехнадзора в 2019 году, а также ранее накопившимися проблемами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Котельная

При этом, как уверяют в правительстве, «к началу осенне-зимнего сезона все котельные, тепловые, водопроводные, электрические сети были подготовлены на 100%». Ранее ИА REGNUM со ссылкой на собственные источники сообщало, что паспорта готовности не получили города Ростов и Переславль-Залесский, а также Некрасовский, Тутаевский и Даниловский районы. Как выяснилось, это список неполон. Как следует из ответа правительства области, паспортов готовности нет также у города Рыбинска и Ярославского района.

Паспорт должен быть получен до 15 ноября. Если районы не успевают, то в течение отопительного сезона они могут устранить все замечания и получить «акт готовности».

«С каждым годом Ярославская область улучшает этот показатель. Для сравнения, в 2013 году только одно муниципальное образование имело паспорт готовности, в 2016 — ом — семь. В 2017 и 2018 годах было выдано 13 паспортов и 4 акта готовности. Итоги этой работы подводятся в мае. Так, по итогам осенне-зимнего периода 2018−2019, благодаря всем проведенным мероприятиям, в рейтинге среди регионов Центрального управления Ростехнадзора наша область заняла 1 место. Задача получения актов готовности поставлена перед оставшимися муниципальными образованиями и в новом отопительном сезоне», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Если сравнивать эту зиму с прошлой, то в отопительном сезоне 2018−2019 на 25 января паспортов готовности не было у 5 районов, о чем заявлял губернатор Дмитрий Миронов на заседании правительства. Сейчас паспортов нет у 7 муниципальных образований. Власти объясняют это в первую очередь бюрократическими причинами.

«В 2019 году требования Ростехнадзора значительно ужесточились. Более пристальное внимание было уделено подготовке котельных, относящимся к ведению Минобороны России. Их на территории региона девять, пять из них располагаются в Ростовском районе. Тем не менее, на 15 ноября 12 муниципальным образованиям паспорт готовности был выдан. Большинство замечаний касаются правильности и полноты оформления документов. К примеру, отсутствие инструкции по эксплуатации оборудования, перечня комплектации инструментами, оформления земельного участка под котельной и так далее», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В правительстве не отрицают и системных проблем, накопившихся в течение нескольких лет. Их решение требует серьезных финансовых затрат, их пытаются решить в том числе с участием областного бюджета.

«Так, в этом году при подготовке к зиме была построена новая блочно-модульная котельная в городе Рыбинске, микрорайоне Ягутка. В поселке Петровское Ростовского района новая котельная также построена, она заменит котельную, принадлежащую Минобороны. Проведены мероприятия по восстановлению резервного-топливного хозяйства на центральной котельной города Тутаев и в поселка Константиновский. Капитальный ремонт тепловых сетей города Переславль-Залесский ведется с учётом дополнительных средств, выделенных из областного бюджета», — сообщили в областном правительстве.

Пол данным правительства Ярославской области со ссылкой на Ростехнадзор, ни один из регионов Центрального управления не получил в полном объеме паспорта готовности к зиме.