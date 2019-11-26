Москва, 26 ноября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Китайская автокомпания Changan обновит модельный ряд для России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Китайские автомобили» Слайд, показанный на дилерской конференции Changan в октябре 2019 года

Судя по добытым порталом фото, в России появятся четыре новых кроссовера, седан и пикап. Снимок сделан на дилерской конференции автокомпании. На нём запечатлён слайд, на котором менеджеры компании обозначили сроки запуска новых моделей на российском рынке.

Например, модель CS75 FL выйдет на авторынок России лишь в 2019 году. Другое авто — кроссовер CS55 появится у российских дилеров в декабре. Модель CS75 Plus прибудет в РФ не ранее 2023 года. Купе CS85 пока тоже не стоит ждать.

Также стало известно, что главным претендентом на появление в модельном ряду седанов является Alsvin, а не Eado. Определён и флагманский кроссовер — им станет семиместный CS95.

Напомним, руководство совместного китайско-американского предприятия Changan Ford Automobile Co. Ltd. намерено запустить сборку 18 новых моделей машин до конца 2021 года. При этом в их числе будут пять электромобилей.

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