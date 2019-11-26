Томск, 26 ноября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Томске на проспекте Фрунзе 26 ноября произошло ДТП с участием троллейбуса с пассажирами. Как сообщили ИА REGNUM в УМВД по Томской области, обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Пресс-служба УМВД России по Томской области ДТП с участием троллейбуса в Томске

По предварительной информации, троллейбус под управлением водителя 1981 года рождения совершил наезд на стоящий автомобиль Mitsubishi Canter.

В момент аварии в троллейбусе было пять пассажиров. Как уточнили в ведомстве, медицинская помощь им не понадобилась. Водителя Mitsubishi осмотрели врачи скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 25 ноября произошло ДТП с участием маршрутных автобусов. Пострадали шесть человек.

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