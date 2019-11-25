Астана, 26 ноября, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя в марте 2019 года полномочия президента Республики Казахстан, продолжает использовать президентский самолёт, хотя должен был передать его новому президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Как сообщает ИА REX, Назарбаев, сохраняющий за собой посты главы Совета безопасности, члена Конституционного совета и председателя правящей партии «Нур Отан», не передал новому президенту «Борт №1» — самолёт Airbus A330−243 в комплектации Prestige, с бортовым номером UP-A3001 и ориентировочной стоимостью около 250 млн долларов.

Сопоставление перелётов елбасы («лидера нации») с данными сайтов онлайн-мониторинга авиаперелётов показало, что Назарбаев продолжает использовать самолёт с бортовым номером UP-A3001. Кроме того, самолёт Airbus A330−243 № UP-A3001 не числится на балансе государственной авиакомпании «Беркут», которая занимается перевозками первого лица государства и официальных делегаций. Зато самолёт с таким номером имеется в списках эксплуатанта «Казахстан-Правительство».

Для своего первого визита в Москву новый президент Касым-Жомарт Токаев воспользовался самолётом Airbus A321−211(CJ), этот борт числится в составе авиакомпании «Беркут».

Таким образом в Казахстане сейчас эксплуатируются два «Борта №1». Один из них используется действующим президентом, другой — бывшим.