Тбилиси, 25 ноября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Процессы в Грузии вступили в необратимую фазу, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи» 25 ноября вечером. Так он прокомментировал начавшуюся сегодня акцию протеста оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

По словам экс-президента, его радует то, что происходит сегодня в Грузии, так как впервые за последние годы состоялось, наконец, большое оппозиционное объединение.

На вопрос ведущего передачи «Мтавари акцентеби» («Главные акценты») Ники Гварамия, придется ли Бидзине Иванишвили (лидер правящей партии «Грузинская мечта») пойти на внеочередные парламентские выборы, экс-президент ответил уверенно, что в результате развернувшихся в столице процессов Иванишвили обязательно уйдет.

«Он (Иванишвили) уйдет в ближайшее время или в результате выборов или без выборов. Сегодня он устами Каладзе очень четко сообщил нам, что тема закрыта. Это значит, что закрыта перспектива жить в своей стране для грузинской молодежи, закрыта перспектива для социально нуждающихся на улучшение социального положения, закрыты перспективы для наших военных, работников государственного аппарата, для наших городов и сел. А поэтому мы, Грузия, должны закрыть контору Иванишвили здесь раз и навсегда, или Иванишвили окончательно закроет и запрет на замок всю Грузию», — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, что 25 ноября утром генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе после совещания в офисе партии заявил, что парламентские выборы 2020 года пройдут по старой смешанной системе. Причиной такого решения назвал тот факт, что необходимого для принятия конституционных поправок о переходе с 2020 года на пропорциональную избирательную систему правящее большинство не набирает.

Как сообщалось ранее ИА REGNUM, объединившиеся вокруг идеи пропорциональных выборов оппозиционные партии и неправительственные и общественные организации 25 ноября начали новый этап борьбы. Они свезли в столицу своих сторонников со всех регионов Грузии, устроили шествие по проспекту Руставели и остановились у здания парламента, где провели митинг. Выступления продолжались около 2 часов, после чего депутат парламента, член «Европейской Грузии» Елена Хоштария объявила о начале пикетирования парламента и призвала всех окружить здание живой цепью. Лидеры оппозиции заявляют, что не позволят правящей партии провести пленарное заседание парламента и обсуждать на нем вопросы, которые не касаются избирательной системы.