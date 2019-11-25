Киев, 25 ноября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поднял вопрос возвращения «оборудования», недостающего на трёх украинских военных кораблях, возвращённых Киеву несколько дней назад.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом 25 ноября сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.

По утверждению Офиса украинского президента, «Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил об «угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со снятыми плафонами, розетками и унитазами».

После этого Зеленский заявил, что обязательно обратится к властям России и будет добиваться возвращения всего, чего на них не хватает.

21 ноября ЦОС ФСБ России опубликовал видеозапись процесса передачи украинской стороне двух военных катеров и буксира, в ходе которого представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают.

Видеозапись демонстрирует даже наличие на украинских кораблях унитазов, полотенец и аккуратно сложенной одежды.

С украинских военных кораблей были изъяты боеприпасы, стрелковое оружие и навигационное оборудование, относящиеся к вещественным доказательствам грубого нарушения границы РФ, по факту которого идёт судебный процесс.