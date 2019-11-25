Москва, 25 ноября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. За девять месяцев 2019 года российское гражданство получили 30 358 таджикистанцев. Такую статистику приводит министерство внутренних дел Российской Федерации.

Пресс-служба ГУ МВД России

Отметим, что за этот же период 2018 года паспорт гражданина РФ получили 24 892 таджикистанца.

Как следует из официальной статистики, в 2019 году в период с января по сентябрь российское гражданство получили 284 982 человека, что на 48%, чем годом ранее. Среди стран, граждане которых предпочли стать гражданами России Украина — 146 135 человек. В основном это количество приходится на жителей Донбасса, полагают эксперты.

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