Москва, 25 ноября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) сегодня, 25 ноября, перевезли рекордные 513 тыс. человек. Об этом сообщает компания-перевозчик «Центральная ППК».

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон «Иволги»

Напомним, что в период с 25 ноября по 8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде на МЦД, а также увеличении числа вагонов поездов на первых двух диаметрах.

На данный момент 513 тыс. человек для двух диаметров, которые работают уже пять дней, является рекордным показателем.

Уточняется, что 242 тыс. человек были перевезены по МЦД-1 (Белорусско-Савеловский), и 271 тыс. человек по МЦД-2 (Курско-Рижский).

Поезда следовали весь день и выполнили график на 100%. Всего за пять дней перевезено свыше 2 миллионов пассажиров.