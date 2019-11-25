Афины , 25 ноября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Парламент Греции отклонил поправки в конституцию страны, которые предусматривали отделение церкви от государства. Голосование в парламенте Греции состоялось сегодня, 25 ноября.

Евангелие

На голосование были вынесены четыре поправки к конституции Греции, касающиеся отношений церкви и государства. За две поправки проголосовали 84 депутата, одну поддержали 85 депутатов, ещё одну — 124 депутата. При этом в парламенте Греции — 300 депутатов.

Напомним, что в православной Греции церковь не отделена от государства. При этом и президент, и премьер-министр, а также члены кабинета министров принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии. Все они дают клятву именем «Святой, единосущной и нераздельной Троицы».

Стоит отметить, что предыдущее правительство Греции из радикальных левых сил СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом пытались провести поправки об отделении церкви от государства. Но им это так и не удалось.