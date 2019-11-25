Лондон, 25 ноября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Правозащитники из Amnesty International заявляют, что миротворцы ООН (МООНСДРК) не защищают жителей востока Конго от нападений исламистов, 25 ноября передает агентство Reuters.

Oxfam East Africa Конго

«Мирные жители умирают каждый день, в то время как местная полиция и миротворцы ООН отсиживаются в своих лагерях» , — заявил представитель Amnesty International Сейф Маганго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Бени в Конго сожгли мэрию и несколько зданий миротворческой миссии ООН, которых обвиняют в бездействии во время нападений исламистов.

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