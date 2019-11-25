Москва, 25 ноября, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба Министерства обороны России.

ArieW Пусковая установка. Космодром «Плесецк»

«Боевым расчётом Космических войск ВКС успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полётом ракеты осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления.

Старт состоялся в 20:52 по московскому времени, а в 20:54 ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова, информируют в Минобороны.

Подробностей о характере и назначении космического аппарата в сообщении оборонного ведомства не приводится.