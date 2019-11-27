В Тбилиси лидеры объединённой оппозиции 25 ноября, как и обещали, начали массовую акцию протеста. В столицу Грузии оппозиционеры свезли своих сторонников со всех регионов страны. В 19:00 началось шествие по проспекту Руставели, а спустя полчаса — акция у здания парламента. Участники акции требуют проведения парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. ИА REGNUM следит за развитием событий. [[[picture1]]]

Грузия

21:09 25.11.2019 В акции принимают участие не только все основные оппозиционные партии и их сторонники, но и многочисленные неправительственные организации, а также различные новообразованные гражданские движения, явно ассоциируемые с партией экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение».

21:10 25.11.2019 Правящая партия «Грузинская мечта» призывает собравшихся на проспекте Руставели оппозиционеров и их сторонников действовать в рамках закона и выражать протест законными и мирными путями. Если же митингующие предпримут действия, которые выйдут за рамки закона, правоохранительные органы будут обязаны отреагировать на нарушения соответствующим образом. Заявление после совещания в офисе партии «Грузинская мечта» 25 ноября вечером, в ответ на проходящую на проспекте Руставели акцию, сделал один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Читайте подробнее: «Грузинская мечта» призывает митингующих не выходить за рамки закона

21:11 25.11.2019 Шествие было шумным и сопровождалось свистами, гудками сирен и взрывами хлопушек. Демонстранты с плакатами и флагами заняли всю проезжую часть, и движение по проспекту Руставели в Тбилиси было перекрыто. В результате городской транспорт оказался парализованным. Потом начались выступления на традиционной трибуне, установленной у здания парламента. Несмотря на то, что народ свезли со всей Грузии, его количество не смогло заполнить полностью проспект и территорию у здания парламента, но организаторов акции это нисколько не смущает. Подробности: В Тбилиси началась масштабная акция протеста

21:19 25.11.2019 Оппозиция окружила здание парламента живой цепью своих сторонников и намерена заблокировать все входы, чтобы 26 ноября не пустить в здание депутатов и не позволить им провести очередное пленарное заседание.

21:21 25.11.2019 Главное требование протестующих — проведение выборов, в том числе досрочных, по новой, пропорциональной системе. Обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Правящая партия разработала проект поправок в конституцию и представила на рассмотрение парламента, но инициатива вызвала споры внутри «Грузинской мечты».

21:23 25.11.2019 На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. В ответ оппозиция устроила акцию протеста и несколько дней пикетировала здание парламента. 18 ноября митингующие навесили замки на все входы в законодательный орган и не позволяли депутатам войти в парламент и возобновить работу. Полиция и спецназ применили специальные средства и разогнали акцию протеста. После этого оппозиционные партии и различные гражданские организации в течение нескольких дней по всей стране устраивали локальные акции-представления.

21:24 25.11.2019 Шествие, назначенное на 25 ноября, должно было выразить все масштабы противников нынешней власти. Но, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обещанную масштабность пока оппозиция продемонстрировать не сумела.

21:26 25.11.2019 «Мы никуда отсюда не уйдем, будем стоять здесь всю ночь», — обратилась к доставленным в Тбилиси со всех концов страны «соратникам» депутат, один из лидеров «Европейской Грузии» Елена Хоштария. Читайте об этом: «Будем стоять всю ночь» — участники акции протеста у парламента Грузии

21:47 25.11.2019 Массовость на акции создавали записанные возгласы, свисты и гудки, а также громкие заявления ораторов. А также её умело «демонстрировали» поддерживающие «Национальное движение» телекомпании, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Бидзина уйдет», «пропорциональные выборы», «внеочередные выборы», «долой власть олигарха», «самоорганизованный протест положит конец этой власти», «мы победим», «правда на нашей стороне» — такие лозунги выкрикивали в своих речах почти все выступающие. Они подчёркивали, что будут стоять здесь и собираться здесь до тех пор, пока правящая партия не удовлетворит их требования.

21:56 25.11.2019 Грузия. Протесты Иван Шилов. ИА REGNUM

22:04 25.11.2019 Сложившуюся в Грузии ситуацию Европарламент обсудит на заседании в среду, 27 ноября, сообщил на брифинге 25 ноября член партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки. Кроме того, в декабре, по словам Канделаки, Европарламент примет по ситуации в Грузии специальную резолюцию. Подробности: Ситуацию в Грузии Европарламент обсудит 27 ноября

22:19 25.11.2019 В ходе акции протеста в Тбилиси 25 ноября вечером произошел небольшой инцидент. Полиция отобрала у митингующих бочки, которые они тащили с собой по улице Амаглеба (что в переводе с грузинского означает «Вознесение»). Лидеры оппозиции выразили протест и заявили, что полицейские отбирают у участников акции личные вещи.

22:22 25.11.2019 Сторонники оппозиции разбили шесть палаток прямо на проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси, у здания парламента.

22:25 25.11.2019 Участники акции протеста в Тбилиси настигли президента Грузии Саломе Зурабишвили у ресторана-салобие под названием «Биа». Под оскорбительные выкрики «мона», что в переводе с грузинского означает «раба», президент покинула территорию через кордон полиции.

22:31 25.11.2019 В планы оппозиции входит пикетирование здания парламента и блокирование всех подходов к нему. Оппозиция тем самым намерена помешать правящей партии «Грузинская мечта» провести намеченное на 26 ноября пленарное заседание парламента. Читайте подробнее: Дорогу к парламенту Грузии перекрыли палатки протестующих

22:34 25.11.2019 Участники акции протеста на проспекте Руставели испортили вечер президенту Грузии Саломе Зурабишвили после того, как оппозиционная телекомпания «Мтавари» распространила сообщение, что президент ужинает в кафе «Салобие Биа» на улице Мачабели. Об этом сообщает издание «Новости-Грузия». Кафе находится буквально в 5 минутах ходьбы от проспекта Руставели, где в эти минуты проходит акция протеста оппозиции. В кафе направились гражданские активисты. Из-за этого вход в кафе закрыли сотрудники охраны президента. Около 15 гражданских активистов выстроились перед кафе, стали свистеть и скандировать «Рабы!». Они принесли с собой банки с солеными огурцами, которые в Грузии подают к лобио. Протестующие обвинили Зурабишвили в том, что ее «не интересует политический кризис в стране», раз она «спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции». Президент вынуждена была покинуть кафе только после того, как полиция выставила оцепление возле дверей. Гражданских активистов и прессу оттеснили от входа. Зурабишвили покинула кафе без комментариев. Об этом: Участники акции протеста в Тбилиси помешали ужину президента

22:57 25.11.2019 Созвавшие на проспект Руставели со всей Грузии своих сторонников лидеры оппозиции вместе со своими соратниками готовятся провести у здания парламента всю ночь. Для этой цели они разбили несколько палаток прямо на проезжей части проспекта, чтобы помешать возобновлению движения транспорта. Сделано это не случайно: на митинге осталось слишком мало людей для того, чтобы держать дорогу перекрытой. Об этом: Митингующие в Тбилиси готовятся ночевать

23:06 25.11.2019 Процессы в Грузии вступили в необратимую фазу, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи» 25 ноября вечером. Так он прокомментировал начавшуюся сегодня акцию протеста оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси.

23:32 25.11.2019 В Грузии всё идет по плану, заявил экс-президент Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи», комментируя события в Тбилиси. По его информации, грузинские эмигранты уже начали сбор денег и направят их на помощь участникам акций в Грузии

23:39 25.11.2019 Михаил Саакашвили рад тому, что происходит сегодня в Грузии, так как впервые за последние годы состоялось, наконец, большое оппозиционное объединение. Об этом экс-президент Грузии заявил в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи» 25 ноября вечером, комментируя начавшуюся сегодня акцию протеста оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси. Читайте также: Саакашвили рад: процессы в Грузии вступили в необратимую фазу

23:49 25.11.2019 «Лишь бы только они ушли (лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его команда), а там, как сказал Зура Джапаридзе (лидер движения «Гирчи», бывший соратник Саакашвили), пусть придет, кто угодно. Народ пусть решит, кто должен прийти», — заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи». Так он ответил на вопрос о том, кто должен прийти на смену нынешней власти в Грузии.

05:23 26.11.2019 Грузинская полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что полиция решила разогнать протестующих у Парламента Грузии и применила для этого водометы. Демонстранты, находящиеся возле входа в здание парламента, были вынуждены отступить и рассеяться. Как заявил один из оппозиционных политиков в Грузии Григорий Вашадзе, силовики также задержали нескольких человек, включая одного политика. Об этом: Полиция начала разгон протестующих в Тбилиси

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08:02 26.11.2019 На улицах Тбилиси в ночь на 26 ноября facebook.comG.Vashadze

08:15 26.11.2019 Грузинский спецназ сегодня утром, 26 ноября, применил водометы против оппозиционеров и их сторонников, пикетировавших здание парламента в центре Тбилиси. Подробности в материале: В Тбилиси спецназ разогнал митингующих водометами

08:24 26.11.2019 Полиция и протестующие в Тбилиси facebook.comG.Vashadze

08:41 26.11.2019 Почти три десятка участников акции протеста у парламента Грузии задержаны сотрудниками полиции в ходе разгона митинга в Тбилиси. Как сообщили 26 ноября в МВД Грузии, за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство были задержаны в общей сложности 28 человек. Также, по данным ведомства, три человека получили различные травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Министерство внутренних дел Грузии призвало граждан соблюдать требования закона и пообещало «реагировать на каждый факт правонарушения». Об этом: Полиция задержала 28 участников протестного митинга в Тбилиси

09:00 26.11.2019 Протестующие на улицах Тбилиси утром 26 ноября facebook.comG.Vashadze

09:33 26.11.2019 Одному из пострадавших при разгоне протестной акции у здания парламента Грузии потребовалась хирургическая операция. Об этом 26 ноября сообщает телеканал «Мтавари архи». Как рассказали в МВД Грузии, в общей сложности с митинга были госпитализированы трое человек. Все они находятся в тбилисской клинике «Нью Хоспитал». Один из пострадавших — активист бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заза Липартия. Струя водомета попала ему в левый глаз. Опасности потери глаза в настоящее время не существует, считают врачи. Вместе с тем у Липартелиани зафиксирован перелом лицевой кости и необходимо неотложное хирургическое вмешательство. Еще один пострадавший — корреспондент «Мтавари архи» Васил Дабрундашвили. По предварительным данным, он получил перелом правой руки. Сам журналист сообщил, что во время разгона акции он поскользнулся на ступенях и упал. В настоящее время перед парламентом остаются несколько десятков протестующих, в том числе лидеры оппозиции. Они собираются пикетировать здание законодательного органа до тех пор, пока не будет выполнено их требование о проведении досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Одновременно во дворе парламента и на прилегающей территории остаются сосредоточены полицейские силы. Читайте подробнее: СМИ: пострадавшему при разгоне акции протеста требуется операция

09:44 26.11.2019 Несмотря на разгон отрядом спецназначения МВД Грузии митинга, устроенного накануне, 25 ноября, у здания парламента Грузии в центре Тбилиси собравшиеся лидеры оппозиции и гражданские активисты заявляют, что их планы остаются в силе и акция протеста продолжится. Об этом 26 ноября сообщает информационно-аналитический сайт «Грузия online». Перед зданием парламента до сих пор остаётся часть протестующих. Они намерены не пустить депутатов на пленарное заседание парламента, которое должно состояться в полдень 26 ноября. Читайте подробнее: Митингующие у парламента Грузии продолжают акцию протеста

10:00 26.11.2019 Здание тбилисской клиники «Нью Хоспитал». facebook. comnewhospitalstbilisi

10:19 26.11.2019 Реальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили устраивает физическую расправу над собственным народом и не желает вступать с ним в диалог, заявил журналистам после очередного разгона митинга у здания парламента Грузии один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия. Подробности в материале: Соратник Саакашвили: Иванишвили устраивает физическую расправу над народом

10:25 26.11.2019 На территории у парламента Грузии ужесточен контроль, передвижение ограничено. На улицах Читадзе и Чичинадзе мобилизована полиция, дорога перекрыта автобусами. Об этом сообщает агентство IPN. Чтобы попасть к зданию парламента, журналисты по этим улицам перемещаются по пропускам. Допуск на территорию имеют только аккредитованные в парламенте журналисты. Перед парламентом по-прежнему остаются участники акции. Подробности в материале: Полиция ужесточила контроль у парламента Грузии

10:42 26.11.2019 Митингующие не дали возможности попасть в здание законодательного органа депутату Темуру Чкуасели. Чкуасели пытался через боковой вход проехать на автомобиле на автостоянку, однако был вынужден покинуть территорию через полицейский кордон. Участники акции скандировали: «Позор, позор!». Читайте также: Оппозиция не пускает депутатов в здание парламента Грузии