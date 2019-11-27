Масштабные акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси — трансляция
В акции принимают участие не только все основные оппозиционные партии и их сторонники, но и многочисленные неправительственные организации, а также различные новообразованные гражданские движения, явно ассоциируемые с партией экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение».
Правящая партия «Грузинская мечта» призывает собравшихся на проспекте Руставели оппозиционеров и их сторонников действовать в рамках закона и выражать протест законными и мирными путями. Если же митингующие предпримут действия, которые выйдут за рамки закона, правоохранительные органы будут обязаны отреагировать на нарушения соответствующим образом.
Заявление после совещания в офисе партии «Грузинская мечта» 25 ноября вечером, в ответ на проходящую на проспекте Руставели акцию, сделал один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Читайте подробнее: «Грузинская мечта» призывает митингующих не выходить за рамки закона
Шествие было шумным и сопровождалось свистами, гудками сирен и взрывами хлопушек. Демонстранты с плакатами и флагами заняли всю проезжую часть, и движение по проспекту Руставели в Тбилиси было перекрыто. В результате городской транспорт оказался парализованным.
Потом начались выступления на традиционной трибуне, установленной у здания парламента. Несмотря на то, что народ свезли со всей Грузии, его количество не смогло заполнить полностью проспект и территорию у здания парламента, но организаторов акции это нисколько не смущает.
Подробности: В Тбилиси началась масштабная акция протеста
Оппозиция окружила здание парламента живой цепью своих сторонников и намерена заблокировать все входы, чтобы 26 ноября не пустить в здание депутатов и не позволить им провести очередное пленарное заседание.
Главное требование протестующих — проведение выборов, в том числе досрочных, по новой, пропорциональной системе. Обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Правящая партия разработала проект поправок в конституцию и представила на рассмотрение парламента, но инициатива вызвала споры внутри «Грузинской мечты».
На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. В ответ оппозиция устроила акцию протеста и несколько дней пикетировала здание парламента. 18 ноября митингующие навесили замки на все входы в законодательный орган и не позволяли депутатам войти в парламент и возобновить работу. Полиция и спецназ применили специальные средства и разогнали акцию протеста. После этого оппозиционные партии и различные гражданские организации в течение нескольких дней по всей стране устраивали локальные акции-представления.
Шествие, назначенное на 25 ноября, должно было выразить все масштабы противников нынешней власти. Но, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обещанную масштабность пока оппозиция продемонстрировать не сумела.
«Мы никуда отсюда не уйдем, будем стоять здесь всю ночь», — обратилась к доставленным в Тбилиси со всех концов страны «соратникам» депутат, один из лидеров «Европейской Грузии» Елена Хоштария.
Читайте об этом: «Будем стоять всю ночь» — участники акции протеста у парламента Грузии
Массовость на акции создавали записанные возгласы, свисты и гудки, а также громкие заявления ораторов. А также её умело «демонстрировали» поддерживающие «Национальное движение» телекомпании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Бидзина уйдет», «пропорциональные выборы», «внеочередные выборы», «долой власть олигарха», «самоорганизованный протест положит конец этой власти», «мы победим», «правда на нашей стороне» — такие лозунги выкрикивали в своих речах почти все выступающие. Они подчёркивали, что будут стоять здесь и собираться здесь до тех пор, пока правящая партия не удовлетворит их требования.
Сложившуюся в Грузии ситуацию Европарламент обсудит на заседании в среду, 27 ноября, сообщил на брифинге 25 ноября член партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки. Кроме того, в декабре, по словам Канделаки, Европарламент примет по ситуации в Грузии специальную резолюцию.
Подробности: Ситуацию в Грузии Европарламент обсудит 27 ноября
В ходе акции протеста в Тбилиси 25 ноября вечером произошел небольшой инцидент. Полиция отобрала у митингующих бочки, которые они тащили с собой по улице Амаглеба (что в переводе с грузинского означает «Вознесение»). Лидеры оппозиции выразили протест и заявили, что полицейские отбирают у участников акции личные вещи.
Сторонники оппозиции разбили шесть палаток прямо на проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси, у здания парламента.
Участники акции протеста в Тбилиси настигли президента Грузии Саломе Зурабишвили у ресторана-салобие под названием «Биа». Под оскорбительные выкрики «мона», что в переводе с грузинского означает «раба», президент покинула территорию через кордон полиции.
В планы оппозиции входит пикетирование здания парламента и блокирование всех подходов к нему. Оппозиция тем самым намерена помешать правящей партии «Грузинская мечта» провести намеченное на 26 ноября пленарное заседание парламента.
Читайте подробнее: Дорогу к парламенту Грузии перекрыли палатки протестующих
Участники акции протеста на проспекте Руставели испортили вечер президенту Грузии Саломе Зурабишвили после того, как оппозиционная телекомпания «Мтавари» распространила сообщение, что президент ужинает в кафе «Салобие Биа» на улице Мачабели. Об этом сообщает издание «Новости-Грузия».
Кафе находится буквально в 5 минутах ходьбы от проспекта Руставели, где в эти минуты проходит акция протеста оппозиции.
В кафе направились гражданские активисты. Из-за этого вход в кафе закрыли сотрудники охраны президента.
Около 15 гражданских активистов выстроились перед кафе, стали свистеть и скандировать «Рабы!». Они принесли с собой банки с солеными огурцами, которые в Грузии подают к лобио. Протестующие обвинили Зурабишвили в том, что ее «не интересует политический кризис в стране», раз она «спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции».
Президент вынуждена была покинуть кафе только после того, как полиция выставила оцепление возле дверей. Гражданских активистов и прессу оттеснили от входа. Зурабишвили покинула кафе без комментариев.
Об этом: Участники акции протеста в Тбилиси помешали ужину президента
Созвавшие на проспект Руставели со всей Грузии своих сторонников лидеры оппозиции вместе со своими соратниками готовятся провести у здания парламента всю ночь. Для этой цели они разбили несколько палаток прямо на проезжей части проспекта, чтобы помешать возобновлению движения транспорта. Сделано это не случайно: на митинге осталось слишком мало людей для того, чтобы держать дорогу перекрытой.
Процессы в Грузии вступили в необратимую фазу, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи» 25 ноября вечером. Так он прокомментировал начавшуюся сегодня акцию протеста оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси.
В Грузии всё идет по плану, заявил экс-президент Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи», комментируя события в Тбилиси. По его информации, грузинские эмигранты уже начали сбор денег и направят их на помощь участникам акций в Грузии
Михаил Саакашвили рад тому, что происходит сегодня в Грузии, так как впервые за последние годы состоялось, наконец, большое оппозиционное объединение. Об этом экс-президент Грузии заявил в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи» 25 ноября вечером, комментируя начавшуюся сегодня акцию протеста оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси.
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«Лишь бы только они ушли (лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его команда), а там, как сказал Зура Джапаридзе (лидер движения «Гирчи», бывший соратник Саакашвили), пусть придет, кто угодно. Народ пусть решит, кто должен прийти», — заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи».
Так он ответил на вопрос о том, кто должен прийти на смену нынешней власти в Грузии.
Грузинская полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что полиция решила разогнать протестующих у Парламента Грузии и применила для этого водометы. Демонстранты, находящиеся возле входа в здание парламента, были вынуждены отступить и рассеяться. Как заявил один из оппозиционных политиков в Грузии Григорий Вашадзе, силовики также задержали нескольких человек, включая одного политика.
Грузинский спецназ сегодня утром, 26 ноября, применил водометы против оппозиционеров и их сторонников, пикетировавших здание парламента в центре Тбилиси.
Подробности в материале: В Тбилиси спецназ разогнал митингующих водометами
Почти три десятка участников акции протеста у парламента Грузии задержаны сотрудниками полиции в ходе разгона митинга в Тбилиси. Как сообщили 26 ноября в МВД Грузии, за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство были задержаны в общей сложности 28 человек. Также, по данным ведомства, три человека получили различные травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Министерство внутренних дел Грузии призвало граждан соблюдать требования закона и пообещало «реагировать на каждый факт правонарушения».
Об этом: Полиция задержала 28 участников протестного митинга в Тбилиси
Одному из пострадавших при разгоне протестной акции у здания парламента Грузии потребовалась хирургическая операция. Об этом 26 ноября сообщает телеканал «Мтавари архи».
Как рассказали в МВД Грузии, в общей сложности с митинга были госпитализированы трое человек. Все они находятся в тбилисской клинике «Нью Хоспитал». Один из пострадавших — активист бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заза Липартия. Струя водомета попала ему в левый глаз.
Опасности потери глаза в настоящее время не существует, считают врачи. Вместе с тем у Липартелиани зафиксирован перелом лицевой кости и необходимо неотложное хирургическое вмешательство.
Еще один пострадавший — корреспондент «Мтавари архи» Васил Дабрундашвили. По предварительным данным, он получил перелом правой руки. Сам журналист сообщил, что во время разгона акции он поскользнулся на ступенях и упал.
В настоящее время перед парламентом остаются несколько десятков протестующих, в том числе лидеры оппозиции. Они собираются пикетировать здание законодательного органа до тех пор, пока не будет выполнено их требование о проведении досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Одновременно во дворе парламента и на прилегающей территории остаются сосредоточены полицейские силы.
Читайте подробнее: СМИ: пострадавшему при разгоне акции протеста требуется операция
Несмотря на разгон отрядом спецназначения МВД Грузии митинга, устроенного накануне, 25 ноября, у здания парламента Грузии в центре Тбилиси собравшиеся лидеры оппозиции и гражданские активисты заявляют, что их планы остаются в силе и акция протеста продолжится. Об этом 26 ноября сообщает информационно-аналитический сайт «Грузия online».
Перед зданием парламента до сих пор остаётся часть протестующих. Они намерены не пустить депутатов на пленарное заседание парламента, которое должно состояться в полдень 26 ноября.
Читайте подробнее: Митингующие у парламента Грузии продолжают акцию протеста
Здание тбилисской клиники «Нью Хоспитал». facebook. comnewhospitalstbilisi
Реальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили устраивает физическую расправу над собственным народом и не желает вступать с ним в диалог, заявил журналистам после очередного разгона митинга у здания парламента Грузии один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия.
Подробности в материале: Соратник Саакашвили: Иванишвили устраивает физическую расправу над народом
На территории у парламента Грузии ужесточен контроль, передвижение ограничено. На улицах Читадзе и Чичинадзе мобилизована полиция, дорога перекрыта автобусами. Об этом сообщает агентство IPN.
Чтобы попасть к зданию парламента, журналисты по этим улицам перемещаются по пропускам. Допуск на территорию имеют только аккредитованные в парламенте журналисты.
Перед парламентом по-прежнему остаются участники акции.
Подробности в материале: Полиция ужесточила контроль у парламента Грузии
Митингующие не дали возможности попасть в здание законодательного органа депутату Темуру Чкуасели.
Чкуасели пытался через боковой вход проехать на автомобиле на автостоянку, однако был вынужден покинуть территорию через полицейский кордон.
Участники акции скандировали: «Позор, позор!».
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Все входы в парламент Грузии свободны и депутаты могут беспрепятственно войти в здание и продолжить работу. Об этом заявил журналистам начальник патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.
По его словам, полиция продолжает оставаться на проспекте Руставели и вокруг парламента с тем, чтобы обеспечить порядок.
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Балсон отметил, что правительству Грузии следует помнить, что власти США внимательно следят за развитием событий в Тбилиси.
Об этом: Грузинскую власть предупредили: США следят за действиями полиции в Тбилиси
Все 28 человек, которых полиция Грузии задержала во время разгона акции протеста в Тбилиси у здания парламента, отпущены под обязательство о явке в суд. Об этом сообщил журналистам адвокат задержанных Гога Ониани.
Дата судебного процесса над задержанным пока неизвестна. Им в меняется нарушение статей «Неподчинение законному требованию полиции» и «Мелкое хулиганство» Грузии.
Подробности в материале: В Тбилиси освободили всех задержанных в ходе разгона акции протеста
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время заседания бюро законодательного органа призвал парламентскую оппозицию вернуться к нормальному политическому процессу.
«Пусть покажут обществу, что они (парламентская оппозиция) хотят сказать, аргументы, которые хотят, в любом политическом формате, будь то пленарное заседание или обсуждение в комитетах, пусть представят и противопоставят другим аргументам», — заявил председатель парламента.
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Протестующие, которые находятся на территории грузинского парламента в Тбилиси, требуют, чтобы полиция пропустила их ко входу в здание. Об этом сообщает 26 ноября портал apsny.ge.
Об этом: В Тбилиси протестующие хотят подойти ко входу в парламент
Никакой необходимости блокирования входов в парламент и перекрытия дороги на проспекте Руставели не было, и эти действия митингующих не были обусловлены количеством участников митинга, заявили в МВД Грузии, объясняя причины разгона акции протеста у здания парламента в ночь на 26 ноября.
По информации министерства, сотрудники департамента патрульной полиции и органов местного самоуправления предупредили участников акции и дали им разумный спрок для освобождения входов в законодательный орган и проезжей части дороги от искусственных барьеров.
Запланированное на 12:00 (11:00 мск) часов пленарное заседание парламента Грузии началось на полчаса позже. Регистрацию прошли 87 депутатов, кворум, для которого требуется присутствие 76 депутатов, состоялся.
Бойкот пленарному заседанию объявили депутаты от «Национального движения» и «Европейской Грузии». На заседании также отсутствуют члены «Альянса патриотов». В зале заседаний находится часть независимых депутатов, в том числе, Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе и Леван Коберидзе.
Читайте подробнее: Депутаты от оппозиционных партий не пришли на заседание парламента Грузии
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Лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил, что протестные акции будут прекращены, если власть согласится на т. н. немецкую модель парламентских выборов до конца декабря текущего года. Как сообщил 26 ноября Бакрадзе в беседе «Палитраньюс», политический кризис создало невыполнение обещания правительства.
Бакрадзе выразил уверенность, что власть будет вынуждена пойти на уступки.
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Бывшие соратники правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидера Бидзины Иванишвили, ныне — независимые депутаты парламента Грузии считают, что нынешняя власть действует неправильно и намеренно обостряет ситуацию, создавая в стране двухполюсность, тогда как эту двухполюсность надо искоренить.
Об этом: Бывший соратник Иванишвили: «Двухполюсность надо искоренить»
Протестные процессы на улицах Тбилиси обусловлены тем, что правящая партия «Грузинская мечта» не выполнила своего главного обещания, заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в ходе продолжающейся у здания парламента Грузии акции протеста.
В здании парламента на фоне акции оппозиции проходило пленарное заседание парламента, а до этого состоялось заседание бюро, на котором председатель парламента Арчил Талаквадзе призвал оппозицию вернуться в формат парламентского диалога.
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До тех пор, пока правящей партией Грузии «Грузинская мечта» не будут предприняты конкретные шаги по выходу из политического кризиса, говорить о существовании парламентского процесса и демократизации в стране будет нельзя. Такое заявление сделал один из лидеров «Европейской Грузии», депутат Давид Бакрадзе. Об этом 26 ноября сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.
Политик уверен, что «Грузинская мечта» перенесла политический процесс на улицы, а теперь медлит с мерами для начала диалога с представителями оппозиции. Так, Баркадзе отметил, что оппозиция не присутствует на заседании бюро парламента и пленарном заседании. Они находятся в режиме политического бойкота.
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На пленарном заседании парламента Грузии прошло голосование, по итогам которого избраны депутаты, выдвинутые на вакантные места в парламенте.
По итогам голосования на вакантные руководящие должности избраны предложенные правящей партией представители большинства. Так, Георгий Вольский занял пост первого вице-спикера, вице-спикером и лидером парламентского большинства стал Мамука Мдинарадзе. Также вице-спикерами стали Георгий Кахиани и Каха Кучава, которые ранее занимали должности председателей комитетов по процедурным вопросам и охране окружающей среды.
Пост председателя комитета по иностранным отношениям занял Ираклий Берая, комитет по евроинтеграции возглавил Давид Сонгулашвили, комитетом по охране окружающей среды будет руководить Нино Циловани.
Новым председателем комитета по образованию стал Геннадий Маргвелашвили, а комитета по процедурным вопросам — Гурам Мачарашвили.
Напомним, должности в парламенте стали вакантными после того, как 12 депутатов подали в отставку в знак протеста. Их протест был вызван срывом голосования по конституционным изменениям в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему в 2020 году.
Читайте об этом: Освободившиеся должности в парламенте Грузии заняли депутаты большинства
Права на выражение протеста никто в Грузии не ограничивает, и все граждане могут свободно и беспрепятственно выражать свое мнение, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе журналистам, комментируя акции протеста, которые 25 ноября начала в столице Грузии оппозиция.
Каладзе также заметил, что формы выражения протеста должны быть мирными, и предупредил, что, когда действия митингующих выходят за рамки закона, правоохранительные органы реагируют на нарушения соответствующим образом.
Об этом: Мэр Тбилиси: выражения протеста в Грузии никто не ограничивает
Ряд грузинских парламентариев выразил недовольство молчанием президента Грузии Саломе Зурабишвили насчёт последних событий в стране. Так, член парламентской фракции «Грузинская мечта» Нукри Кантария заявил, что Зурабишвили должна прервать своё молчание и прокомментировать события в Тбилиси. Независимый депутат Леван Гогичаишвили и вовсе заявил, что своим молчанием глава государства демонстрирует неспособность управлять страной.
Грузинская оппозиция планирует проведение новой масштабной акции протеста, дату которой объявит по окончании сегодняшних консультаций. Об этом заявили журналистам лидеры оппозиционных партий до начала совещания в офисе Лейбористской партии Грузии. Этот офис в последнее время стал местом собраний и разработки планов действий объединившихся вокруг идеи «справедливых выборов» различных оппозиционных сил.
25 ноября католикос-патриарх всея Грузии Илия II вместе с первосвященниками и священнослужителями принял послов и представителей дипломатического корпуса. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Патриарх поблагодарил послов за их визит и поддержку Грузии. Илия II заметил, что власти и оппозиции Грузии необходимо научиться слушать друг друга.
Читайте подробнее: Патриарх Грузии: «Мы живет в трудные времена»
Вечером перед зданием парламента возобновилась акция протеста. Участники акции заявляют, что не разойдутся, пока не будет выполнено требование о проведении досрочных пропорциональных выборов. Организаторы митинга отметили, что сегодня пикетирование здания парламента не намечается. Вместе с тем участники акции намерены заявить о своих дальнейших планах.
Пока обстановка спокойная. Звучит музыка: грузинский рэп и хиты эстрады. У входов в парламент на улицах Чичинадзе и Читадзе мобилизована полиция.
Читайте подробнее: Пикета не будет: оппозиция поводит мирный митинг у парламента Грузии
Сегодня, 26 ноября, пикетировать здание парламента Грузии участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси не будут. Об этом собравшимся у здания законодательного органа 26 ноября соратникам и сторонникам сообщили ведущие акцию представители гражданских организаций. Параллельно митингу на проспекте Руставели в офисе Лейбористской партии Грузии проходит совещание лидеров оппозиции, которые согласовывают планы дальнейших действий.
Подробности в материале: Оппозиция сегодня пикетировать парламент Грузии не будет
Лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает, что перенос заседания парламента, которое должно было состояться завтра, свидетельствует об эффективности действий оппозиции.
Акция у здания парламента Грузии временно прекратилась, разошлись и без того немногочисленные слушатели выступавших сегодня с трибуны ораторов, в основном представителей так называемых гражданских молодежных организаций.
Отбой объявили и подразделениям полиции, и промерзшие на по-тбилисски пронизывающем ноябрьском холоде полицейские разъехались по домам. Организаторы акции протеста объявили, что так как завтра, 27 ноября, пленарного заседания парламента не будет, нет и смысла пикетировать в этот день здание законодательного органа.
Об этом: Акция у здания парламента Грузии временно прекратилась
Один из лидеров молодежной организации «Позор» Шота Дигмелашвили заявил, что оппозиционеры устроят парламентариям «коридор позора».
«В четверг утром будет пикет, мы можем назвать это коридором позора, и мы не дадим им спокойно пройти в парламент», — сказал Дигмелашвили.
Авиасообщение с Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на информированный источник в правительстве России.
Об этом: Россия может снять запрет на авиасообщение с Грузией в 2020 году
Международный аэропорт Тбилиси © James Emery
Дата масштабной протестной акции в Тбилиси будет объявлена в конце этой недели. Об этом 26 ноября заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе после встречи лидеров объединенной оппозиции.
Вашадзе заверил, что у оппозиции есть единый план действий, и мирный, ненасильственный протестный процесс будет продолжен. По словам оппозиционера, пикетирование парламента продолжится в соответствии с тем, какой будет повестка дня в парламенте.
Подробности в материале: Оппозиция объявит дату новой масштабной акции в Тбилиси в конце недели
Глава МИД Германии Хейко Маас выразил надежду, что власть и оппозиция в Грузии найдут пути решения вопроса путем диалога. Об этом Маас заявил на совместной со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заметил, что в Берлине внимательно следят за развитием процессов в Грузии и готовы в случае необходимости «вести свой вклад». «Если и мы можем внести свой вклад в этот процесс, мы сделаем это с удовольствием», — заявил Маас.
Читайте также: МИД Германии: Надеемся, что ситуация в Грузии будет решена путем диалога
Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией. В этом направлении не существует никаких технических проблем. Об этом 27 ноября сообщил в беседе с ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе.
Читайте также: Грузия готова к возобновлению авиасообщения с Россией — Абашидзе
Государственный департамент США дал комментарий по поводу последних событий в Тбилиси. Комментарий Госдепа распространяет грузинская редакция «Голоса Америки».
«Мы внимательно следим за протестными демонстрациями в Тбилиси. Соединенные Штаты Америки поддерживают свободу слова, объединения и собрания. Призываем представителей правительства и демонстрантов проявлять сдержанность и избегать любой эскалации или насильственных действий», — указано в заявлении.
Читайте также: Госдеп США призывает правительство Грузии избегать насильственных действий
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что для него неприемлемы деструктивные действия оппозиции.
Мэр столицы Грузии подверг критике действия оппозиции, которая добивается внеочередных выборов, проводя пикеты парламента и других государственных учреждений. Каладзе указал, что даже если он окажется в оппозиции, то не будет действовать незаконными методами.
Подробности в материале: Мэр Тбилиси осудил деструктивные действия грузинской оппозиции
Германия будет продолжать оказывать активную поддержку и помощь Грузии, поскольку она является «надёжным и ценным партнёром» для Европы. Об этом на совместной пресс-конференции в Берлине со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Берлине заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Глава МИД Германии отметил, что Берлин внимательно следит за развитием процессов в Грузии и надеется, что стороны конфликта «найдут пути решения вопроса путём диалога».
«Если и мы можем внести свой вклад в этот процесс, мы сделаем это с удовольствием», — заявил министр иностранных дел Германии.
Подробности в материале: МИД Германии заявил о готовности помочь наладить ситуацию в Грузии