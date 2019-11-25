В Пскове сегодня, 25 ноября, мужчина с ножом напал на врача-гематолога детской областной клинической больницы. С места происшествия нападавший скрылся, ведётся его розыск. Пострадавшая женщина-врач госпитализирована с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести. ИА REGNUM следит за развитием событий. [[[picture1]]]

Detoblmedpskov.ru Детская областная клиническая больница. Псков

17:27 О нападении на врача в здании детской областной больницы на улице Коммунальной в Пскове стало известно около 14:50 25 ноября.

17:28 Нападавший скрылся с места преступления. Читайте также: В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы

17:29 Пострадавшая женщина-врач госпитализирована с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.

17:29 В больнице работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый в совершении преступления пока не задержан.

17:32 Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области начали проверку по факту нападения на врача детской областной больницы, узнав об этом из СМИ.

17:35 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию с нападением на врача детской больницы в Пскове под личный контроль, поручив оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.

17:37 Псковский губернатор также поручил организовать проверки безопасности всех больниц региона. Подробности: После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

17:39 В социальных сетях появилась информация о нападавшем: это отец маленькой пациентки, недавно скончавшейся от лейкоза.

17:45 По предварительной информации УМВД России по Псковской области, отец пациентки ударил врача ножом в бок.

17:51 В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на врача детской областной больницы. По предварительным данным, это 43-летний местный житель. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. На месте происшествия в больнице продолжают работать следователи МВД и регионального управления СКР. Читайте также: Подозреваемого в нападении на врача детской больницы задержали в Пскове

17:54 «Сама по себе ситуация отражает отношение к нашей медицине: если пациенту плохо или он умирает, виноват всегда врач. Очень трудно объяснить родственникам, что не всех больных можно вылечить и не все больные операбельны — иначе все жили бы вечно. Даже в тех странах, где медицина развита на высоком уровне, люди умирают. Вопрос в том, что некоторые заболевания вылечить невозможно, и медицина тут бессильна», — прокомментировал ситуацию «Псковской ленте новостей» с нападением на врача детской областной больницы депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук.

18:25 Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств нападения на врача детской областной больницы. Об этом: СКР устанавливает обстоятельства нападения на врача в Пскове

18:57 Врач, пострадавшая от нападения в Пскове, — гематолог Ирина Фёдоровна Гайдук. Её стаж медицинской работы составляет 33 года, сообщает «Псковское агентство информации».

19:38 Уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего местного жителя по ч. 3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности»). Расследованием занимается следственный отдел по городу Пскову. Читайте также: Нападение на врача в Пскове расценили как покушение на убийство

19:40 Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майора юстиции Петра Крупени.

19:41 Пётр Крупеня [pskov.sledcom.ru]

20:23 Напавший на врача житель Пскова ранее неоднократно писал в сетях о врачебной ошибке, сообщает «МК в Пскове». Мужчина считал, что в смерти его дочери от страшного диагноза виноваты медики, которые, по его мнению, неправильно лечили ребёнка. При этом проверка показала, что врачебной ошибки не было. Представители псковского комитета по здравоохранению встречались с семьёй, но родители не были согласны с выводами медиков.

21:30 Цитата программы «Вести. Псков»

22:02 Нападение на врача в детской больнице — самая обсуждаемая новость в псковской группе «ВКонтакте» «Жесть по-псковски» (162,5 тыс. подписчиков). К 22:00 эта тема собрала около 600 высказываний пользователей соцсети, и комментаторы разделились на два лагеря: одни сочувствуют пострадавшему врачу и желают ей скорейшего выздоровления, другие — выражают сочувствие напавшему на неё мужчине, потерявшему дочь летом 2019 года.

22:46 Случаи нападения на врачей, к сожалению, не редкость. Вспомним несколько таких инцидентов только за последнее время.

22:48 В Бугуруслане Оренбургской области суд приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за покушение на убийство врача-психиатра, который направил его на стационарное лечение. В кабинете медика пациент достал молоток и несколько раз ударил им врача по голове. Читайте об этом: Оренбуржец осуждён за покушение на убийство врача