Вашингтон, 25 ноября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел БелоруссииОлег Кравченко во время состоявшегося 21−22 ноября визита в Вашингтон провёл переговоры соспециалистами по «сдерживанию России». Среди них были разработчики и участники антироссийских спецопераций, в том числе кровавых конфликтов на Кавказе.

Mfa.gov.by Визит заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко в США. Вашингтон

Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, 21 ноября Кравченко принял участие в аналитической конференции «Запад и Беларусь: взаимное открытие», организованной в Фонде Карнеги при поддержке Джеймстаунского фонда — структур с известной репутацией. «Главными темами дискуссий стали белорусско-американские и белорусско-европейские отношения, политическая обстановка в Беларуси и регионе», — сообщили в министерстве.

Официальный Минск регулярно даёт понять, что Белоруссия имеет отношения с Европой. При этом в белорусских школах учат, что Белоруссия — часть Европы и даже её географический центр. В то же время руководство Белоруссии часто некорректно отождествляет Европу с Евросоюзом, а Америку — с США.

Mfa.gov.by Визит заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко в США. Вашингтон

Докладчиками на панельной дискуссии «Американо-белорусские отношения и сближение позиций» выступили Олег Кравченко, зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, руководитель программы в Центре по анализу европейской политики, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бенджамин Ходжес, а модератором — президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард, их общий друг и «друг Ичкерии».

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Сообщается также, что участие в конференции приняли неназванные представители Госдепа и минобороны США, «ряда ведущих аналитических центров, СМИ и неправительственных организаций, посольств иностранных государств в г. Вашингтоне».

Затем, 22 ноября, Кравченко принял участие в «круглом столе» с участием американских деловых кругов, организованном при поддержке Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы.

Замминистра иностранных дел Белоруссии также провёл переговоры с помощником Торгового представителя США Дон Шэклфорд и заместителем старшего директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Джоном Эратом.

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