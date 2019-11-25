Пекин, 25 ноября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Тотальная цифровизация — главная направление объявленной технической революции 4.0, а искусственный интеллект (ИИ) — ядро грядущей цифровизации. Мировыми лидерами неоднократно сказано, что технологическое лидерство в XXI веке будет определяться доминированием именно в технологиях ИИ. Американская доктрина информационной безопасности объявляет стратегическим противником любую страну, которая посмеет бросить вызов лидерству США в информационных технологиях.

Билла Гейтса на Bloomberg’s New Economy Forum 21.11.2019

Неудивительно, что рост напряженности между США и Китаем привел к начавшейся между ними гонке вооружений в области ИИ, о чем сообщает портал Business Insider. Китай тщательно оберегает информацию о своих научных достижениях и ведущихся разработках в области ИИ.

О недопустимости таких ограничений на Новом экономическом форуме (Bloomberg's New Economy Forum) в Пекине 21 ноября 2019 года высказался основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он не понимает, как ограничение в обмене результатами научных исследований по ИИ помогает в работе ученых. Так, США успешно и выгодно использует иностранные научные исследования, которые находятся в открытом доступе, что обеспечивает лидерство США в области ИИ. По его мнению, закрытие данных — это основной демотивирующий фактор, от которого зависит, останется ли сотрудник работать в Microsoft или перейдет в другую компанию.

Фрагмент выступления Билла Гейтса на Bloomberg'sNew Economy Forum 21.11.2019

Единственный способ найма и удержания талантливых специалистов по разработке ИИ — это позволить им свободно обмениваться результатами их исследований. «Вы можете полностью игнорировать тех, кто пытается закрыть свои системы», — заявил Билл Гейтс.