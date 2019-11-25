Ростов, Ярославская область, 25 ноября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В Ярославской области, в посёлке Семибратово планируется открыть первый в регионе православный детский сад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской митрополии.

Здание, где будет располагаться детский сад

Детский сад откроется в здании бывшего детского дома, закрытого весной 2019 года. Детский дом располагается в одном здании с действующим храмом. Здание было построено в 1994 году в качестве православной школы по инициативе священника Олега Черепанина. В конце 1990-х школа закрылась и открылся детский дом. Его закрыли из-за несоответствия нормам антитеррористической безопасности как раз из-за соседства с действующими храмами.

«В ближайшее время предстоит произвести ремонт кухни, столовой, игровых комнат и других помещений; закупить оборудование, мебель. Работы ведутся при поддержке Благотворительного фонда «Ростов Православный», — сообщили корреспонденту ИА REGNUMА в Ярославской митрополии.

Детский сад будет работать пять дней в неделю.