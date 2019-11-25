Калининград, 25 ноября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Стратегический разведывательный самолёт ВВС США в понедельник, 25 ноября, выполнил полёт у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

Как сообщается, самолёт радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64−14 846 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и около двух часов курсировал над международными водами Балтики вдоль морской границы Калининградской области.

Кроме этого, американский самолёт выполнил два полёта вдоль границы Белоруссии, находясь при этом в воздушном пространстве Польши.