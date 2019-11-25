Ярославль, 25 ноября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В Ярославской области пять муниципальных образований до сих пор не получили паспорта готовности к зиме: это города Ростов и Переславль-Залесский, а также Некрасовский, Тутаевский и Даниловский районы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Теплотрасса

Вопрос подготовки к зиме особенно актуален после трагедии в Пензе, где из-за аварии на теплотрассе под землю ушел автомобиль, в результате чего погибли два человека. После этого случая Общероссийский народный фронт призвал власти проверить теплоснабжающие организации по всей стране.

«Что касается конкретной ситуации при подготовке к зиме в Пензе, то ответственные люди были обязаны проводить опрессовку этой магистрали. Должен существовать акт по поводу того, кто проводил опрессовку. Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране», — заявила эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ, руководитель Ассоциации советов домов Юлия Белехова.

В Ярославской области неоднократно были ситуации с авариями на теплосетях. В 2012 году в Переславле-Залесском сотрудник управляющей компании погиб, обварившись кипятком в подвале жилого дома. Аварийный выброс горячей воды составил около 200 тонн. Ситуация с теплоснабжением города по-прежнему остается сложной.

В 2016 году в селе Брейтове из-за прохудившихся сетей в январские морозы без тепла остались 48 жилых домов, а также 11 социально значимых объектов, в том числе школа, больница, детский сад, военкомат, районная администрация.

В Ярославле в октябре 2019 года из-за дефекта на теплосетях ТГК-2 пришлось аварийно отключать тепло в Красноперекопском районе, а также Ленинском и Кировском. В городе происходит немало и локальных аварийных ситуаций, которые говорят о значительной изношенности тепловых сетей.

Так регулярно происходят прорывы теплотрассы на улице Володарского, в результате чего люди обращаются с исками к ресурсоснабжающей организации и управляющей компании. Например, в январе 2017 года из-за аварии на этой сети кипяток залил подвал дома на улице Володарского, 64, повредив имущество собственников и жильцов первых этажей. Люди обратились в суд и выиграли дело. И сейчас в центре города можно увидеть парящие колодцы, и трактор, откачивающий воду из теплотрассы.

Пар из колодцев в Ярославле

Трактор, откачивающий воду из теплотрассы

Ситуация осложняется тем, что рычаги влияния на ресурсоснабжающие организации у властей и общественности минимальны. Планы ремонтных работ сегодня не подлежат обязательной публикации и попросту неизвестны ни жителям, ни власти. Между тем оплачивают ремонты именно жильцы. Но сколько денег собирается на ремонт — также неизвестно. Подробное содержание тарифа также непублично. Соответственно, и проверить ресурсовиков невозможно.

«Кто проверяет выполнение работ, сколько фактически труб заменено и насколько качественно? И кто вернет деньги потребителям, если фактически в соответствии с планом ремонт не выполнен? Кто установит факт невыполнения? Никто. Сейчас именно на это должны обратить внимание профильные министерства и ведомства и системно установить контроль за использованием средств жителей», — говорит эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ, руководитель Ассоциации советов домов Юлия Белехова.

Сделают ли ярославские выводы власти и сами ресурсоснабжающие организации из пензенской трагедии и собственного негативного опыта?