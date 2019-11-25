Москва, 25 ноября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В России не просто нет экономического роста, но, напротив, наблюдается явный экономический спад, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что рост ВВП России в 2019 году окажется не ниже прогнозируемых 1,3%.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Это, безусловно, на уровне статистической погрешности, но при этом надо учитывать, что есть целая куча косвенных показателей, которые говорят о том, что в стране экономический спад, — сказал Хазин. — Силуанов понимает, что в стране реальный экономический спад. Силуанов понимает, что этот спад может вылезти где угодно. И поэтому, когда ему Росстат рисует красивую картинку, он страшно радуется. А цифры в 1,3% никакого отношения к реальности не имеют. На самом деле что волнует Силуанова? Он понимает, что люди в Росстате могут выдать результат в 1,3%, а дальше появятся другие показатели, из которых будет чётко видно, что 1,3% — это фальшивые данные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2019 году будет не ниже прогнозных 1,3%, а может, даже и превысит этот показатель.