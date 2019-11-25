В центре Москвы произошёл пожар в жилом доме
Москва, 25 ноября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. На пересечении Аптекарского переулка и улицы Бауманской в центре Москвы произошло возгорание в жилом доме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события.
Анна Шевченко ИА REGNUM
Пожар в жилом доме
На месте происшествия работают бригады МЧС.
Пожар начался около 15:40. Примерно за 15 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас спасатели обследуют квартиру.
На месте ЧП находится пять специализированных машин пожарных и карета скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.