Тбилиси, 25 ноября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» 25 ноября назвала кандидатов на ведущие политические должности в законодательном органе, которые стали вакантными после того, как группа депутатов ушла из правящей партии в знак протеста против провала избирательной реформы. При этом повышения получат трое депутатов-мажоритариев, проголосовавших против реформы. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Парламент Грузии

Напомним, в середине ноября партию покинули 12 депутатов — первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили, вице-спикер Звиад Дзидзигури, глава комитета по европейской интеграции Тамара Хулордава, глава парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава, председатель комитета образования и науки парламента Грузии Мариам Джаши, первый замглавы комитета европейской интеграции Ирина Пруидзе, первый заместитель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Заза Хуцишвили, замглавы комитета по внешним связям Дмитрий Цкитишвили и депутаты Георгий Мосидзе, Георгий Бегадзе, Нино Гогуадзе и Гига Букия. После ухода этих депутатов у «Грузинской мечты» осталось 92 из 150 мандатов.

По словам председателя парламента Арчила Талаквадзе, изменения будут осуществлены на текущей пленарной неделе.

Вместо Тамары Чугошвили первым вице-спикером стал вице-спикер Георгий Вольский. Место Дзидзигури займет Георгий Кахиани, ранее глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту. Вместо Кахиани комитетом будет руководить Гурам Мачарашвили. Вице-спикерами станут также председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе и Каха Кучава, ранее председатель парламентского комитета защиты окружающей среды и природных ресурсов. Вместо Кучава комитетом будет руководить депутат Нино Цилосани.

По данным СМИ, освободившийся пост председателя фракции «Грузинская мечта» может занять депутат Рати Ионатамишвили.

Комитетом по европейской интеграции теперь будет руководить Давид Сонгулашвили. Главой парламентского комитета по внешним связям станет Ираклий Берая. Парламентским комитетом образования и науки будет руководить Геннадий Маргвелашвили.

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