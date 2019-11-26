Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 26 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 26 ноября: в 1942 годуКрасная Армия отбила у гитлеровцев несколько населённых пунктов под Сталинградом. В 1943 году немцы оставили Гомель.

Советские войска овладели областным и крупным промышленным центром Белоруссии, важным узлом железных дорог — городом Гомель. В честь освободителей в Москве было дано 20 артиллерийских залпов из 224 орудий.

Читайте также: Война: у Иваново начала формироваться французская эскадрилья «Нормандия»