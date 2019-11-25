Тутаев, Ярославская область, 25 ноября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области контролирующие органы выявили нарушения в работе теплохода «Борис Кустодиев», который переправляет пассажиров с правого берега на левый. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Переправа в Тутаеве

Управление проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг при перевозке пассажиров. На прошлой неделе в Тутаеве побывала комиссия Ростехнадзора, портового контроля и транспортной полиции, которая зафиксировала перегруз судна.

«По предварительным данным, члены команды судна осуществили посадку 66 пассажиров на борт теплохода «Борис Кустодиев», заведомо зная об установленной допустимой пассажировместимости судна в размере 50 пассажиров, а также об укомплектованности суда 55 спасательными жилетами (в том числе 5 детскими, не отвечающими требованиями, предъявляемым к спасательным жилетам). Допущенное нарушение пассажировместимости напрямую влияло на его маневренность», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Кроме того, комиссия установила, что теплоход неисправен.

«Основной генератор теплохода находится в неисправном состоянии, в результате чего находилась в нерабочем состоянии система пожарной безопасности, а также отсутствовало освещение на теплоходе, что исключало своевременный доступ пассажиров к спасательным средствам», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным источников ИА REGNUM, инспекция портового контроля запретила эксплуатацию «Бориса Кустодиева» еще на прошлой неделе. Однако судно по-прежнему продолжает работать.

Теплоход является муниципальным, он был куплен районной администрацией в 2018 году и числится на балансе МКУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск». На нем катали туристов, а с 1 ноября он начал работать в качестве парома. Ранее теплоход для этих целей администрация арендовала у Ярославского речного порта. В районной администрации объясняют, что теплоход вмещает до 98 человек, и сейчас готовятся документы для увеличения его официальной вместимости.

Если «Борис Кустодиев» перестанет работать, это создаст серьезные проблемы для жителей города, расположенного на двух берегах Волги и не имеющего моста.