В Ярославской области людей возят через Волгу на неисправном теплоходе?
Тутаев, Ярославская область, 25 ноября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области контролирующие органы выявили нарушения в работе теплохода «Борис Кустодиев», который переправляет пассажиров с правого берега на левый. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Управление проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг при перевозке пассажиров. На прошлой неделе в Тутаеве побывала комиссия Ростехнадзора, портового контроля и транспортной полиции, которая зафиксировала перегруз судна.
Кроме того, комиссия установила, что теплоход неисправен.
По данным источников ИА REGNUM, инспекция портового контроля запретила эксплуатацию «Бориса Кустодиева» еще на прошлой неделе. Однако судно по-прежнему продолжает работать.
Теплоход является муниципальным, он был куплен районной администрацией в 2018 году и числится на балансе МКУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск». На нем катали туристов, а с 1 ноября он начал работать в качестве парома. Ранее теплоход для этих целей администрация арендовала у Ярославского речного порта. В районной администрации объясняют, что теплоход вмещает до 98 человек, и сейчас готовятся документы для увеличения его официальной вместимости.
Если «Борис Кустодиев» перестанет работать, это создаст серьезные проблемы для жителей города, расположенного на двух берегах Волги и не имеющего моста.