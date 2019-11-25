Санкт-Петербург, 25 ноября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. В администрации Петербурга наступают большие перемены: вице-губернатор и глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, которая являлась одним из ключевых игроков в Смольном в последний год, спустя 11 месяцев после назначения возвращается на прежнее место работы в полпредство президента РФ по СЗФО.

Szfo.gov.ru Любовь Совершаева. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

На ее место, как ожидается, придет замминистра просвещения России Ирина Потехина, которая ранее уже имела опыт работы в Смольном, а также в системе полпредств. Об этой «рокировке» на совещании правительства Петербурга в понедельник, 25 ноября, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, в администрацию города Любовь Совершаева пришла в конце января 2019 года, до этого момента, с мая 2013 по ноябрь 2018 года, она работала заместителем полпреда президента в СЗФО.

В конце прошлой недели в Петербурге начали усиленно обсуждать слух об изменениях в составе руководства городской администрации, в частности, не исключалась возможность, что экс-министр транспорта РФ Максим Соколов, может стать первым вице-губернатором.

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«Хочу поблагодарить Любовь Павловну, она будет нас курировать по нацпроектам, по другим направлениям», — заявил сегодня Александр Беглов, сообщая о переходе Совершаевой в полпредство, передает «Петербургский дневник».

Беглов также подчеркнул, что сегодня отправляет документы в Заксобрание Петербурга на утверждение членами городского правительства Валерия Пикалёва — в настоящее время вице-губернатора Ленобласти по безопасности, и Ирины Потехиной, заместителя министра просвещения России

Отметим, Ирина Потехина также работала в системе полпредств несколько лет. В 2015 году она заняла должность заместителя полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе, с 2018 года была заместителем министра просвещения России.

Валерий Пикалёв служил в органах госбезопасности, в частности, в ФСО. С 2018 года работает в правительстве Ленобласти.