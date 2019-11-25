Самара, 25 ноября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. 156 многоквартирных жилых домов в Самаре осталось без газоснабжения из-за аварии на газорегуляторном пункте сети ООО «СВГК». Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Нет газа

По сообщению пресс-службы ведомства, на газорегуляторном пункте сети ООО «СВГК» в Октябрьском районе Самары сработала автоматика.

В результате остались без газа более 13 тысяч человек, в том числе более 4,7 тысячи детей. Кроме этого, газ не поступает в 55 крышных котельных района.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады, которые выясняют причину отключения, чтобы ее устранить.