Киев, 27 ноября, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Голландский референдум 2016 года поставил крест на Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Во что превратились украинские мечты о вхождении в Европу с тех пор, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Желание

Европейский Совет, основываясь на мнении голландцев, из которых 61% высказались против ратификации соглашения с Украиной, опубликовал Выводы, которые прозвучали довольно жёстко. Статус страны-кандидата на вступление в ЕС Украина не получила, гарантий безопасности или военной помощи — тоже, равно как и дополнительной финансовой поддержки. ЕС даже не определил квоту допуска украинских гастарбайтеров на свою территорию, отдав это право отдельным членам ЕС.

Таким образом ЕС прямо заявил, что не желает иметь с Украиной отношений, за которыми Украина в своё время к ЕС обратилась. А чего же хочет Брюссель? Это можно понять по имеющимся фактам, включающим в себя внешнее управление, потерю статуса трансевразийского перевозчика, коллапс промышленности… К перечисленному недавно прибавилась ещё и потеря контроля над собственной землей, которую теперь стало можно продавать направо и налево.

Не менее зловеще для Украины должны прозвучать новые правила евроинтеграции, которые предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон предложил не просто ужесточить правила приеёма в ЕС, но и сделать их обратимыми, то есть для тех, кто не выполнит определённых условий, это будет означать исключение из союза. Что же это за критерии?

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Украина в ЕС? Забудьте!».