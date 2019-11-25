В Ульяновской области сегодня, 25 ноября, на реке Большой Черемшан, возле села Бирля Мелекесского района оторвало льдину с рыбаками. На льдине оказалось более 50 человек. Спасательные работы продолжаются. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

73.mchs.gov.ru Отрыв льдины с рыбаками в Мелекесском районе Ульяновской области. 73.mchs.gov.ru

15:07 Информация о происшествии поступила сегодня, 25 ноября, в 11:10 (мск).

15:10 Для ликвидации происшествия привлекались 32 человека и 12 единиц техники. Читайте также: Льдина с 50 рыбаками оторвалась на реке в Ульяновской области

15:11 К спасению людей были привлечены три плавательных средства, в том числе два судна на воздушной подушке «Хивус».

15:14 Утром сегодня, 25 ноября, Главное управление МЧС России по Ульяновской области предупреждало всех жителей региона об опасности тонкого льда. «Советуем любителям подледного лова не торопиться выходить на тонкую корку льда. Помните, что для этого занятия безопасным является лёд толщиной не менее 10 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно! Поэтому, уважаемые рыбаки, запаситесь терпением и дождитесь, когда на водоемах встанет лед!» — говорится в сообщении ведомства.

15:18 ГУ МЧС России по Ульяновской области

15:20 Также в ГУ МЧС России по Ульяновской области сообщили, что с 25 ноября вступит в силу запрет выхода на лёд водоёмов, расположенных в черте Старомайнского района.

15:29 Все рыбаки сняты со льдины, госпитализация никому не понадобилась. Всего на берег доставлены 64 рыбака. Читайте также: Ульяновские спасатели сняли с оторвавшейся льдины 64 рыбаков

15:33 В Ульяновской области спасатели доставили на берег всех рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на реке Большой Черемшан, сообщили 25 ноября в пресс-службе МЧС России. Об этом: В Ульяновской области спасатели сняли с отколовшейся льдины всех рыбаков

15:34 В соцсетях, посвящённых рыбалке в Ульяновской области, появились видеозаписи первых выходов рыбаков на лёд.

15:38 По данным синоптиков, днём 25 ноября в Ульяновской области было −2…−7 градусов. В ночь с 25 на 26 ноября похолодает до −12…−17 градусов.

15:53 На Чебоксарском заливе, на льду вместе с воронами уже катаются мальчишки. Тонкий лёд на Чебоксарском заливе ИА REGNUM

16:24 Ледниковое озеро. Центральная Россия. ноябрь 2019 vk. comunusualcrafts

17:05 В спасательной операции участвовали 32 спасателя, было задействовано 12 спецмашин.

17:08 Попавших в беду рыбаков вывозили со льдины на судне на воздушной подушке «Хивус». Чтобы перевезти всех на берег, пришлось сделать несколько заходов.

17:10 По данным спасателей, более половины рыбаков, которых вывозили с оторвавшейся льдины, являются жителями Самарской области.

17:13 Хроника происшествия: в 11:10 (мск) поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на р. Большой Черемшан, в 13:20 спасены 19 человек, в 14:00 на берег доставлены ещё 40 человек. В 14:40 спасательная операция завершена: спасены все 64 рыбака.

17:47 Напомним несколько правил поведения на льду. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), рыбаки должны находиться в трёх метрах друг от друга, а при переходе через реку нужно пользоваться ледовыми переправами и обязательно иметь с собой средства спасения. Спасатели напоминают, что при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5−6 метров. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, а лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Рюкзак следует носить на одном плече, чтобы при необходимости быстро освободиться от груза. Безопасная толщина льда — 10−15 см.

17:51 [[[quote-0]]] Читайте подробнее: 80 рыбаков не могли добраться до берега в Ульяновской области

18:02 Инспекторы ГИМС посетят места массового выхода людей на лёд [52.mchs.gov.ru]

19:02 Пользователи социальных сетей удивляются большому количеству рыбаков, оторвавшихся 25 ноября на льдине: «Понедельник, у всей страны рабочий день!»

19:24 Река Черемшан. Ульяновская область [rybalka73.ru]

20:26 Спасательная операция на реке Большой Черемшан в Ульяновской области продолжалась несколько часов. Дрейфовавших на льдине в 30 метрах от берега 64 рыбаков спасли с помощью спецтехники. Все рыбаки доставлены на берег — пострадавших нет.

20:49 Рыба. Река Черемшан. Ульяновская область [rybalka73.ru]