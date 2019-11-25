Краснодар, 25 ноября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. К установке главной городской новогодней ёлки приступили в Краснодаре 25 ноября, сообщила пресс-служба администрации города. 22-метровый символ Нового года — «альпийскую» искусственную ель — установят на Главной городской площади в течение трёх дней, неделя понадобится на украшение ели. Открытие главной городской ёлки запланировано на 21 декабря.

Пресс-служба администрации Краснодара На Главной площади Краснодара устанавливают Новогоднюю ёлку

«Ждем жителей и гостей Краснодара на площади — чтобы поздравить с праздником и вместе зажечь огни на главной городской елке. Сделать праздник ярким и незабываемым помогут сказочные персонажи — традиционный краевой парад Дедов Морозов, организованный краевым министерством культуры, завершится на Главной городской площади. В этот же день откроем на площади Рождественскую ярмарку «В гостях у сказки», — рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

Главную ёлку Краснодара намерены украсить в серебристо-золотой гамме, на ней установят 100 светодиодных огней, 11 световых ожерелий серебряного и золотого цвета, белые и серебристо-зеленые двухсторонние снежинки диаметром от 1 м, серебристые шары диаметром 10−20 см.

1 декабря в городе приступят к установке ещё восьми новогодних елок — высотой около 15 м.

С 21 декабря также начнёт работу и традиционная ярмарка на Главной городской площади. Здесь можно будет купить сувениры, фермерские товары. Будет работать ресторанный дворик и аттракционы. В праздничной фотозоне установят шестиметровый новогодний шар.