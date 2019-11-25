Улан-Удэ, 25 ноября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Бурятии рассказали подробности об обыске по месту проживания одного из членов организованной преступной группы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, было изъято большое количество тротиловых шашек и электродетонаторы.

03.мвд.рф Тротиловые шашки

Кроме того, были обнаружены более тридцати пачек американских долларов «с признаками подделки».

«По имеющейся информации, злоумышленник входил в состав организованной группы, специализировавшейся на незаконной организации азартных игр, проституции и вымогательстве на территории республиканской столицы», — отметили в ведомстве.

Всего правоохранители возбудили шесть уголовных дел, задержаны трое жителей Улан-Удэ. В настоящее время проверяют возможную причастность задержанных к другим преступлениям.

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