Киев, 25 ноября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. 75% жителей Украины одобряют намерение президента страны Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным для поиска путей урегулирования конфликта в Донбассе.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют представленные сегодня, 25 ноября, данные социологического опроса фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также опрос показал, что 59% жителей Украины поддержали решение Зеленского об отводе войск от линии разграничения.

Социологи отмечают, что 74% опрошенных заявили, что прекращение огня в Донбассе должно быть первоочередной задачей нынешнего президента страны.

Отметим, что данное исследование финансировалось представительством ЕС на Украине, в нем принял участие 2041 респондент. Организаторы отмечают, что погрешность составляет не больше 2,3%.

Напомним, что первая после многолетнего перерыва встреча лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.

Сегодня же стало известно, что отдельной встречи глав России и Украины в настоящий момент не планируется.