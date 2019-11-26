Польша придумала заставить Россию платить за отказ от российского газа
Варшава, 26 ноября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Планы Польши отказаться от российского газа оказались еще масштабнее, чем представлялись на первый взгляд. О том, как Польша собирается отказаться от российского газа так, чтобы Россия оплатила этот проект, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
Петр Вожняк, который возглавляет польский нефтегазовый концерн PGNiG, выразил опасение, что Россия нанесет ответный удар после отказа Варшавы от российского газа. Пока что официальная Варшава заявила о намерении не продлевать Ямальский контракт, по которому с 1996 года в Польшу поставляется около 10 млрд кубометров газа в год, в конце 2022 года.
С учетом того, что польская промышленность требует всё большего количества газа, а планируемые поставки из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe не смогут перекрыть всей потребности, Польше придется закупать около 5 млрд кубометров в год на некоем «свободном рынке». То есть всё у той же России, на что потребуется крупная сумма. Что интересно, Польша собирается вытребовать эти деньги с самой России, засудив ее за переплаты, которые, по мнению польской стороны, накопились в ходе предыдущих поставок. И Польша здесь рискует, потому что если позитивное решение не будет получено до 2023 года, то ситуация с энергией в этой стране может оказаться весьма неустойчивой.
Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»».