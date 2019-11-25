Ярославль, 25 ноября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. 21 ноября в Ростове Великом представители регионов, имеющих на своей территории города Золотого кольца России, подписали соглашение о создании нового проектного офиса. Как стало известно ИА REGNUM, мероприятие не получилось столь статусным, как это планировали его организаторы.

Предполагалось, что соглашение, предусматривающее реализацию проекта «Золотое кольцо России: перезагрузка 2.0», подпишут представители регионов статусом не ниже руководителей департаментов. На встречу также были приглашены все главы городов Золотого кольца. Однако из девяти глав в Ростове присутствовали только четверо, включая мэра Ростова как хозяина мероприятия. Не было мэров таких значимых городов маршрута как Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Сергиев Посад.

Не было и статусных представителей других регионов. От Московской области, например, подпись под соглашением поставила начальник отдела туризма администрации Сергиево-Посадского района. От Костромской и Владимирской областей — заместители директоров департаментов туризма и экономического развития. Ивановская область на церемонию подписания не прислала никого.

Проект «Золотое кольцо России: перезагрузка 2.0» является идеей ярославского областного департамента туризма. Его цель — «создание нового бренда и нового туристического продукта для увеличения потока, в первую очередь, иностранных туристов из целевых стран: Германия, США, Израиль, Франция, Италия, Великобритания, Северная Ирландия, Республика Корея, Испания, Индия, Япония».